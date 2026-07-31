Infantino se rinde ante Marruecos en plena pugna por la final del Mundial 2030

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, saludó al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la recepción organizada con motivo del 27º aniversario de su entronización. El acto tuvo lugar en la prefectura de M'diq-Fnideq, situada al norte del país marroquí y a menos de 30 kilómetros de Castillejos, la ciudad colapsada por la llegada de personas que cruzaron la frontera con Ceuta y en la que continúan los intentos por alcanzar territorio español.

El presidente del organismo fue el único invitado internacional sin rango diplomático que saludó al monarca en una celebración que simboliza la relación del rey con sus súbditos. "Es un verdadero honor y un gran placer estar hoy aquí honrando al gran reino de Marruecos", declaró. Su asistencia es una nueva muestra de la estrecha relación que mantiene Infantino con la Casa Real de Marruecos.

El dirigente italiano señaló que el Mundial 2030 será la mejor cita mundialista porque se celebrará "en el país más hermoso de todos: Marruecos", declaró ante los medios. Además, confesó: "Cuando vengo a Marruecos me siento como en casa", para posteriormente declarar que se siente "aún más a gusto sabiendo que los marroquíes son apasionados del fútbol y están listos para recibir al mundo" en el próximo Mundial.

Junto a él, la selección de los Leones del Atlas también estuvo presente en la ceremonia con futbolistas como Brahim Díaz, Bono, Munir y Amrabat, entre otros.

🇲🇦🤝🄶🄸🄰🄽🄽🄸 🄰🅄 🄼🄰🅁🄾🄲 🄿🄾🅄🅁 🄻🄰 🄵🄴🅃🄴 🄳🅄 🅃🅁🄾🄽🄴 Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est présent à Tétouan à l'occasion de la Fête du Trône, où il a rendu visite à Sa Majesté le Roi Mohammed VI 🇲🇦👑 Une nouvelle illustration des liens étroits… pic.twitter.com/SU1YFkVilr — NextGen Morocco (@NextGen_Morocco) July 30, 2026

Esta visita se produce con una gran incógnita rodeando el Mundial de 2030 que tendrá sedes repartidas entre Marruecos, España y Portugal. Y es que aún está por decidir quién albergará la final, cuya organización se disputan el territorio español con la opción del Santiago Bernabéu y Marruecos con la alternativa del Grand Stade Hassan II.

En guerra con UEFA

En paralelo, Infantino se encuentra en mitad de una polémica por el proyecto de la FIFA para crear una filial —FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de comercializar sus competiciones—. Desde la UEFA, con el respaldo de sus 55 federaciones, se ha hecho saber que no participarán en los torneos del organismo mientras se siga adelante con esta propuesta, pues considera que abre la gobernanza y las competiciones a intereses privados.

Sin embargo, la FIFA insiste en que la creación de la filial no supone vender el fútbol ni entregar el control de sus competiciones a inversores privados.