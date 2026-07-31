Iván Pérez: "Se debería dar más importancia a los estudios porque el fútbol se acaba rápido"

Lejos de los contratos astronómicos, los focos mediáticos y los fichajes multimillonarios del fútbol de élite, existe un universo paralelo donde la vocación y el sacrificio diario sostienen la profesión. Iván Pérez (Vitoria, 1993), veterano central del Antequera CF, ha reflexionado en una sincera entrevista, en esRadio, sobre los contrastes de la Primera RFEF, la disciplina en pretemporada y los retos personales de quienes viven del balón sin las garantías de las grandes estrellas.

A sus 33 años y tras una dilatada trayectoria por equipos como el filial del Alavés, Almería B, UCAM Murcia, Villanovense o Alcorcón, el zaguero vitoriano mantiene los pies en el suelo. Cuestionado sobre las sonadas declaraciones de Kylian Mbappé en las que aseguraba que el entorno del fútbol "da asco", Pérez se mostró respetuoso pero distante: "Somos elegidos por el privilegio que tenemos a nivel de trabajo. No me siento identificado con sus palabras; para los chavales en la calle esto sigue siendo un sueño".

La cara B de la profesión

Para el defensa del conjunto malagueño, la verdadera dureza de las categorías modestas no reside en el desgaste físico de los dobles turnos estivales ni en el control del peso, sino en el coste emocional: "Lo más duro de este trabajo es estar lejos de la familia. Te tienes que adaptar a donde haya un equipo que confíe en ti", confiesa recordar de sus inicios, cuando con solo 18 años dejó su hogar para poner rumbo a Cáceres.

Además, el futbolista hizo hincapié en un aspecto a menudo criticado en el gremio: la formación académica. Consciente de que la carrera deportiva tiene una fecha de caducidad corta, advirtió sobre la necesidad de preparar el día después del retiro. "Los estudios son primordiales. El fútbol acaba y el día de mañana tienes que tener tu formación para dedicarte a otra cosa o reinventarte dentro del deporte", subrayó.

Paso a paso hacia el objetivo

Con la mirada puesta en la nueva temporada, Iván Pérez rehúsa fijar metas desmedidas para el Antequera en una categoría tan exigente como la Primera RFEF, abogando por la filosofía del "partido a partido". No obstante, al ser preguntado por su gran anhelo profesional, el vitoriano lo tiene claro: "Tengo la cabeza amueblada y sé mis límites, pero lo que más feliz me haría sería intentar ascender a Segunda División con el Antequera y recompensar todo el esfuerzo de mi familia".