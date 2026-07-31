El Instituto de Ciencias Aplicadas al Deporte (ICAD) presentará el próximo 12 de agosto El Reglamento de Transferencias FIFA 2027: Comentarios Prácticos, la primera gran iniciativa de formación a nivel mundial sobre esta reforma. Lo hará en una jornada online, de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00, horario peninsular español, que se podrá seguir de manera gratuita.

Este libro analiza en profundidad la reforma del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), recientemente aprobada por la FIFA, en gran medida como respuesta al caso Diarra y que redefine el equilibrio entre clubes, jugadores y agentes en todo el mundo.

Esta reforma decisiva introduce cambios sustanciales en materias como la estabilidad contractual, el período protegido, la inducción al incumplimiento, la participación del jugador en su propia transferencia, los contratos de menores, las cláusulas de rescisión y el cálculo de indemnizaciones por ruptura contractual sin justa causa.

Ante la magnitud de estos cambios, el ICAD, una institución académica dedicada a la producción de conocimiento, la formación avanzada y la articulación del ecosistema deportivo global, ha reunido a un equipo internacional de especialistas para ofrecer el primer análisis práctico y sistemático de la reforma, dirigido a clubes, jugadores, agentes, federaciones y profesionales del derecho deportivo.

La dirección recae en tres juristas de referencia en el mundo del derecho del fútbol como Gustavo Abreu, árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS); Miguel Cardenal, expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), y Gabriel Lozano, director de la Maestría en Derecho del Deporte de la Universidad Austral, Argentina. El libro cuenta con el prólogo de Emilio García Silvero, Chief Legal and Compliance Officer de la FIFA.

La jornada del 12 de agosto reunirá a ponentes de diversos países, desde España a Argentina, pasando por Uruguay, Brasil o Suiza, todos de habla hispana. Entre los confirmados figuran los directores anteriormente mencionados y otro buen número de especialistas en la materia.

Entre ellos, Despina Mavromati, Jorge Ibarrola, José E. Confalonieri, M. Florencia Confalonieri, Horacio Pintos, Carlos Schneider, Irene Aguiar, Sebastián Pini, María José López, Jordi López Batet, Vitor Butruce, Andrés Patón Urich, Ariel Reck, Horacio González Mullin, Juan de Dios Crespo, Luiz Felipe Santoro, Josep Francesc Vandellòs, Juan Alfonso Prieto Huang, Reyes Bellver y Natasha Vergara.

La jornada se estructurará en cuatro paneles temáticos. El primero, sobre el contexto de la reforma: ¿Corregir unos artículos o refundar el sistema? Lo que hay detrás del caso Diarra. El segundo, la protección del cumplimiento de los contratos. Período protegido, inducción y sanciones: los nuevos escudos de la estabilidad contractual.

El tercero abordará el contenido del contrato: salarios, participación en el traspaso, duración y menores. Y el cuarto y último, la ruptura sin justa causa. El artículo 17 a examen: ¿resuelve Diarra o abre una nueva etapa de litigios? La conferencia de clausura, El RETJ que necesita el fútbol mundial en 2027, correrá a cargo de Emilio García Silvero.

La jornada podrá seguirse por videoconferencia en directo a través de la web del ICAD y el ebook ya puede descargarse en el enlace: https://icadeporte.com/ebook/.