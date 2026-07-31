Muere a los 66 años Franco Baresi, leyenda del Milan y del fútbol italiano

El luto inunda el mundo del balompié tras confirmarse la muerte a los 66 años de Franco Baresi. El histórico exjugador del Milan, equipo en el que militó a lo largo de toda su andadura profesional, ha perdido la vida a consecuencia de una larga dolencia. Su partida deja un inmenso vacío tanto en la escuadra lombarda como en el conjunto transalpino, combinados en los que forjó su condición de gran referente defensivo.

A través de sus perfiles sociales, la entidad de San Siro ha sido la encargada de comunicar la trágica noticia, rindiendo un sentido homenaje a quien fuera su capitán. "La historia del Milan está en lágrimas por el fallecimiento de Franco Baresi (...). Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que la camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y del recorrido de todo el club", ha expresado la sociedad rossonera. En un segundo mensaje, han querido enviar todo su apoyo a los familiares, destacando que comparten el dolor que asola a todos sus seguidores.

El inolvidable zaguero se erigió como un verdadero símbolo en el calcio durante una época marcada por el profundo arraigo y la fidelidad a unos mismos colores. Baresi, haciendo gala de un compromiso pocas veces visto en el deporte de élite, únicamente defendió la elástica de su club de toda la vida y la de su país. Sus primeros pasos con el balón tuvieron lugar cerca de Brescia, donde comenzó a despuntar junto a sus hermanos Angelo y Beppe.

Su llegada a las categorías inferiores de la escuadra milanesa se produjo en la década de 1970. Con apenas 17 años, el 23 de abril de 1978, disputó su primer encuentro en la Serie A. Aquel debut supuso el punto de partida de una carrera irrepetible que se extendió hasta su retirada definitiva en 1997. Durante esos años en la élite, acumuló un palmarés envidiable tras disputar más de quinientos choques oficiales.

Entre sus grandes conquistas a nivel de clubes destacan la obtención de seis Scudetti, así como cuatro ediciones de la Supercopa de Italia. En el ámbito internacional, alzó tres Copas de Europa, tres Supercopas de Europa, dos Copas Intercontinentales y una Copa Mitropa. Su liderazgo en el terreno de juego llevó a la directiva a tomar una decisión histórica y decidieron retirar el dorsal número 6 como tributo permanente a su entrega.

La salud del exfutbolista sufrió un duro revés el pasado mes de agosto de 2025. Durante un reconocimiento médico rutinario, los facultativos le detectaron un nódulo pulmonar. A pesar de someterse a una intervención quirúrgica para extirparlo, nunca logró recuperarse de las secuelas. Su última aparición ante el gran público tuvo lugar precisamente en su estadio, ejerciendo como portador de la antorcha en la ceremonia inaugural de Milán-Cortina junto a Giuseppe Bergomi.

La trascendencia de su figura también resulta fundamental para comprender los éxitos recientes de la selección nacional italiana. A lo largo de su trayectoria internacional, llegó a enfundarse la camiseta en 82 ocasiones, participando en tres ediciones de la Copa del Mundo. Formó parte de aquel inolvidable equipo que se coronó campeón en el Mundial de España en 1982 y demostró su enorme jerarquía alcanzando la final en Estados Unidos en 1994.