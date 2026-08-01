Crecen las críticas a Infantino tras la retirada del plan para privatizar el Mundial

La decisión de la FIFA de retirar su proyecto para crear una filial que comercializara sus principales competiciones, entre ellas la Copa del Mundo, ha seguido generando reacciones internacionales. A las críticas de la UEFA se han sumado este sábado el primer ministro británico, Andy Burnham, el Partido Conservador del Reino Unido y el expresidente de la FIFA Joseph Blatter, quienes han respaldado la marcha atrás del organismo y cuestionado el liderazgo de Gianni Infantino.

El primer ministro británico, Andy Burnham, calificó de "correcta" la decisión de la FIFA de renunciar a sus planes de crear una filial para gestionar comercialmente sus competiciones. El dirigente laborista reforzó así las declaraciones realizadas el día anterior, cuando aseguró que Gianni Infantino era "la persona equivocada para dirigir la organización".

Las críticas también llegaron desde la oposición. El portavoz de Cultura del Partido Conservador, Nigel Huddleston, afirmó que el simple hecho de que Infantino estuviera dispuesto a estudiar esta propuesta plantea "serias dudas" sobre su criterio y sobre su idoneidad para continuar al frente de la FIFA.

La UEFA exige responsabilidades

Las declaraciones de los dirigentes británicos se producen después de que la UEFA celebrara oficialmente la retirada del proyecto impulsado por la FIFA. El organismo europeo mostró su satisfacción por la decisión y reclamó que los responsables de unos "planes secretos, que se tramitan por la vía rápida" rindan cuentas.

Además, anunció que en las próximas semanas trabajará junto a sus federaciones miembro y en coordinación con otras confederaciones para analizar cómo pudo plantearse esta iniciativa y establecer mecanismos que eviten que una situación similar vuelva a repetirse. Para la UEFA, esa revisión deberá ser "exhaustiva y profunda".

A las voces críticas también se unió Joseph Blatter, presidente de la FIFA entre 1998 y 2016, quien defendió que el máximo organismo del fútbol debe preservar su esencia por encima de los intereses económicos.

"La FIFA es una asociación con estatutos, reglamentos y una responsabilidad fiduciaria de proteger el juego global. Si vendes las joyas de la corona del fútbol a inversores privados, también vendes una parte del juego, especialmente su alma. El dinero importa, pero nunca debe convertirse en todo", escribió en sus redes sociales.

Blatter, que abandonó la presidencia de la FIFA tras los casos de corrupción que afectaron al organismo, se sumó así al rechazo generalizado contra el proyecto de FIFA Forward Enterprise (FFE), la sociedad con la que la organización pretendía comercializar sus eventos antes de desistir de la iniciativa ante la creciente presión internacional.