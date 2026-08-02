Así fue el polémico despliegue de la bandera de Malvinas que puede costar una sanción a la AFA

Un vídeo difundido en las últimas horas ha despejado una de las incógnitas que rodeaban la celebración de la selección argentina tras su victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial de 2026. Las imágenes muestran el instante exacto en el que una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" fue lanzada desde la tribuna hacia el terreno de juego, donde terminó en manos de varios futbolistas durante los festejos posteriores al encuentro disputado el pasado 15 de julio.

La grabación fue compartida en redes sociales por una aficionada argentina, que aseguró haber descubierto el momento al revisar los vídeos que había grabado durante el torneo. Hasta ahora, la aparición de la bandera sobre el césped había generado numerosas especulaciones acerca de cómo había llegado hasta los jugadores.

Lo Celso la recogió y la mostró a la afición

Según puede observarse en el vídeo, la bandera cae sobre el césped mientras los futbolistas celebran el pase a la final del Mundial. Es entonces cuando Giovani Lo Celso advierte su presencia, la recoge del suelo y lee el mensaje escrito sobre la tela.

VIDEO INÉDITO: ASÍ LE LLEGÓ LA BANDERA DE MALVINAS A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA 🇦🇷 Una hincha Albiceleste grabó el momento en el que el que la misma cayó desde la tribuna al campo de juego luego de la épica victoria ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.… pic.twitter.com/Sb44wsnCPu — TyC Sports (@TyCSports) August 2, 2026

Instantes después, el centrocampista la levanta hacia la grada junto a los defensores Lisandro Martínez y Cristian Romero. Los tres jugadores la sostienen durante unos segundos mientras continúan los festejos con sus compañeros antes de dejarla extendida sobre el terreno de juego, donde fue captada por decenas de fotógrafos.

La secuencia aporta un nuevo contexto al episodio, ya que confirma que la bandera fue arrojada desde las gradas y no introducida previamente por los integrantes de la selección argentina.

Una sábana convertida en bandera

Tras la difusión de las imágenes durante la celebración comenzaron a surgir numerosas preguntas sobre el origen de la pancarta. Días después, un usuario de redes sociales aseguró que había sido confeccionada de manera artesanal utilizando una sábana de hotel y pintura negra.

Según esa versión, varios aficionados prepararon la bandera antes del encuentro ante la imposibilidad de acceder al estadio con símbolos relacionados con la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, debido a las restricciones impuestas por la organización del torneo.

A pesar de los controles de seguridad establecidos en los accesos al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la tela logró entrar al recinto y finalmente fue lanzada al césped una vez concluido el partido.

La FIFA abre un expediente

La exhibición de la bandera no quedó únicamente como una imagen viral. Días después, la Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció la apertura de un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre otros motivos por la posible vulneración de las normas que prohíben utilizar un evento deportivo para realizar manifestaciones políticas o ajenas al desarrollo de la competición.

El organismo estudia si la actuación de los jugadores puede encuadrarse dentro del artículo 13 de su Código Disciplinario, que sanciona el uso de competiciones oficiales para transmitir mensajes de carácter político.

La AFA deberá presentar sus alegaciones junto a varios futbolistas, entre ellos Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Walter Ayala, antes de que la comisión adopte una decisión definitiva sobre posibles sanciones.

Reacciones enfrentadas en Argentina

La polémica también ha tenido repercusión en el ámbito político. El canciller argentino, Pablo Quirno, defendió públicamente la actuación de los futbolistas y aseguró que la bandera "dice una verdad", insistiendo en que no existe motivo alguno para pedir disculpas por lo sucedido.

Quirno afirmó además que la acción fue completamente espontánea, ya que la bandera fue lanzada desde la tribuna y posteriormente recogida por los propios jugadores durante la celebración.

En cambio, el presidente Javier Milei mostró una posición diferente. El mandatario calificó el gesto de "imprudente" y sostuvo que los integrantes de la selección "no son parte de la diplomacia", defendiendo que el fútbol no debe mezclarse con cuestiones políticas y que el reclamo argentino sobre las islas debe mantenerse exclusivamente por la vía diplomática.

Mientras continúa el procedimiento disciplinario abierto por la FIFA, el vídeo difundido por la aficionada ha permitido reconstruir con precisión cómo se produjo uno de los momentos más comentados del Mundial de 2026. Lo que comenzó como un gesto espontáneo desde la grada terminó convirtiéndose en una de las imágenes más simbólicas del torneo y en un nuevo foco de debate deportivo, político y diplomático.