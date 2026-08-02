El Chelsea elige a Chavarría para cubrir la baja de Cucurella

El mercado de fichajes deja un nuevo movimiento de impacto entre LaLiga y la Premier League. Pep Chavarría dejará de ser jugador del Rayo Vallecano para convertirse en nuevo futbolista del Chelsea, en una operación valorada en 25 millones de euros más variables. Aunque el anuncio oficial se producirá en las próximas horas, el acuerdo entre ambas entidades ya está cerrado y el lateral catalán se encuentra en Londres ultimando los trámites antes de firmar su nuevo contrato.

La operación supone un antes y un después para el conjunto franjirrojo. El motivo es que nunca antes el Rayo Vallecano había ingresado una cantidad semejante por la venta de un futbolista, convirtiéndose Chavarría en el traspaso más caro de la historia del club madrileño.

Una temporada para dar el salto

El crecimiento de Pep Chavarría durante el último curso ha sido una de las grandes noticias del Rayo. El defensa de Figueres disputó 44 partidos entre todas las competiciones, consolidándose como uno de los laterales más fiables de LaLiga gracias a su regularidad, capacidad física y proyección ofensiva.

Pero no solo eso, sino que, además de su solidez defensiva, el futbolista firmó una campaña notable en ataque, con un gol —recordado especialmente el que marcó frente al Atlético de Madrid— y tres asistencias. Su rendimiento despertó el interés de varios clubes europeos, aunque finalmente ha sido el Chelsea el que ha conseguido cerrar su incorporación.

El Rayo aspiraba inicialmente a una cifra cercana a los 50 millones de euros, correspondiente a la cláusula de rescisión del jugador. Sin embargo, las negociaciones entre ambas entidades concluyeron con un acuerdo por 25 millones fijos, además de una serie de incentivos que podrían aumentar el importe final de la operación.

El Chelsea encuentra al relevo de Cucurella

La llegada de Chavarría responde a una necesidad clara del conjunto londinense tras la salida de Marc Cucurella al Real Madrid. El internacional español dejó un vacío en el lateral izquierdo que el Chelsea ha decidido cubrir con uno de los jugadores más destacados de la pasada edición de LaLiga.

El nuevo proyecto deportivo encabezado por Xabi Alonso considera que el perfil del catalán encaja perfectamente en su idea de juego. Su recorrido por la banda, su capacidad para incorporarse al ataque y su disciplina táctica lo convierten en una pieza idónea para un sistema con carrileros largos y protagonismo ofensivo.

No obstante, no todo será sencillo para el español, que en Stamford Bridge tendrá que competir por un puesto con el neerlandés Jorrel Hato, otro de los futbolistas llamados a ocupar el carril izquierdo en la plantilla inglesa.

De Figueres a la Premier League

La trayectoria de Pep Chavarría ha estado marcada por una progresión constante. Formado en Cataluña, pasó por clubes como Olot antes de dar el salto al Real Zaragoza, donde comenzó a llamar la atención por su rendimiento en Segunda División.

Su fichaje por el Rayo Vallecano terminó de impulsar una carrera que no ha dejado de crecer. Tras varias temporadas asentándose en la élite, el lateral ha logrado consolidarse como uno de los mejores especialistas de su posición en el campeonato español.

El interés del Chelsea no fue el único que recibió durante este mercado. El Bayer Leverkusen también siguió muy de cerca su evolución, aunque finalmente el proyecto deportivo del conjunto londinense terminó convenciendo al futbolista.

Con este movimiento, Chavarría afrontará la primera experiencia internacional de su carrera y tendrá la oportunidad de competir tanto en la Premier League como en las competiciones europeas.

Un negocio histórico para el Rayo

Más allá del aspecto deportivo, el traspaso representa un importante impulso económico para el Rayo Vallecano. Los 25 millones de euros de la operación superan ampliamente cualquier venta realizada anteriormente por la entidad madrileña y proporcionan un importante margen para afrontar el resto del mercado de fichajes.

La salida de Chavarría obligará ahora al club a buscar un sustituto de garantías para una posición que había quedado perfectamente cubierta durante las últimas temporadas. No será una tarea sencilla, ya que el lateral se había convertido en una pieza fundamental gracias a su equilibrio entre defensa y ataque.

Mientras tanto, el Chelsea suma un nuevo refuerzo a un mercado estival en el que vuelve a mostrarse especialmente activo. El club inglés continúa remodelando su plantilla con el objetivo de pelear por los títulos tanto en Inglaterra como en Europa, y considera que Pep Chavarría reúne las condiciones necesarias para dar un salto de nivel en uno de los campeonatos más exigentes del mundo.

Si no surgen contratiempos de última hora, el anuncio oficial llegará en las próximas horas y pondrá fin a una operación que ya forma parte de la historia del Rayo Vallecano. La marcha del lateral catalán no solo supone un importante salto en su carrera deportiva, sino también el mayor ingreso conseguido nunca por el conjunto de Vallecas.