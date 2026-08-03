Arteta toma la iniciativa: habla con Vinícius para convencerle de que fiche por el Arsenal

Los rumores sobre el futuro de Vinicius Junior siguen ganando fuerza. Después de las declaraciones de Mikel Arteta en las que evitó cerrar la puerta a un posible fichaje del brasileño, el periodista Sergio Valentín —director y presentador de Fútbol es Radio— ha desvelado un paso más en la ofensiva del Arsenal: el técnico español ya ha mantenido una conversación directa con el futbolista del Real Madrid para explicarle el proyecto deportivo de los gunners.

Según informa Valentín a través de su cuenta de X, "Arteta ha hablado con Vinicius Junior. Le ha explicado el proyecto del Arsenal y la importancia de Vinicius en el crecimiento del club", un contacto que confirma el fuerte interés del campeón de la Premier por hacerse con una de las grandes estrellas del conjunto blanco.

🚨🚨 Arteta ha hablado con Vinicius Junior 🚨🚨 Le ha explicado el proyecto del Arsenal y la importancia de Vinicius en el crecimiento del club. — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) August 3, 2026

Ese interés podría ir acompañado de una importante propuesta económica. En Inglaterra ya se especula con que el Arsenal estaría dispuesto a presentar una oferta de hasta 160 millones de euros para intentar convencer al Real Madrid de que negocie el traspaso de Vini. Aunque esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes, sí refleja la dimensión de una operación que, de materializarse, sería una de las más importantes del mercado de fichajes.

Arteta no desmintió el interés

Las palabras del entrenador del Arsenal tras el amistoso frente al Girona no hicieron sino avivar las especulaciones. Preguntado por la posibilidad de incorporar a Vinícius, Arteta evitó negar el interés y respondió con una sonrisa antes de recordar que el Arsenal "siempre está buscando mejorar la plantilla" y que el club continúa trabajando en el mercado para reforzar un equipo que aspira a seguir compitiendo por todos los títulos.

Ese mensaje, unido a la información adelantada por el periodista de Libertad Digital, dibuja un escenario mucho más avanzado que un simple rumor de mercado. El Arsenal no solo sigue de cerca la situación contractual del brasileño, sino que su entrenador ha querido implicarse personalmente para trasladarle la ambición del proyecto londinense.

Un futuro todavía sin resolver

El interés del Arsenal llega en un momento decisivo para Vinícius. El brasileño afronta una semana clave en la que debe reunirse con la dirección del Real Madrid para aclarar su futuro, ya que su contrato entra en su último año y la renovación continúa sin cerrarse. Desde el entorno del jugador se niega que exista un acuerdo con el conjunto inglés, aunque el interés del Arsenal es real y cada vez más evidente.

En Valdebebas mantienen la esperanza de alcanzar un entendimiento con uno de los futbolistas más importantes de la plantilla, pero el movimiento de Arteta demuestra que los grandes clubes europeos están muy atentos a cualquier resquicio que pueda abrir la puerta a una operación histórica. El Arsenal quiere convertir a Vinícius en el líder absoluto de su proyecto y su entrenador ya ha dado el primer paso llamándole personalmente para intentar convencerle.