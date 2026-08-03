El Chelsea sigue desatado: diez fichajes y más de 400 millones desembolsados

El Chelsea continúa siendo el gran protagonista del mercado de fichajes europeo. El conjunto londinense ha elevado su inversión estival hasta los 388 millones de euros, una cifra que ningún otro club del continente alcanza por el momento, después de cerrar la incorporación del centrocampista argentino Valentín Barco, fichado desde el Estrasburgo por 40 millones de euros.

A ella habrá que sumar la del defensa español Pep Chavarría, procedente del Rayo Vallecano por 25 millones, que se hará oficial en las próximas horas. Es decir, la friolera de 413 millones por estos diez refuerzos.

Con estas dos operaciones, el proyecto liderado por Xabi Alonso ya suma diez incorporaciones en apenas unas semanas, confirmando la profunda remodelación de una plantilla que busca regresar a la élite de la Premier League y competir de nuevo por los grandes títulos, a pesar de que los blues no estarán en Europa la próxima temporada.

Diez fichajes para reconstruir el equipo

Los últimos en aterrizar en Stamford Bridge son Pep Chavarría y Valentín Barco, dos futbolistas destinados a reforzar el carril izquierdo, aunque con perfiles diferentes.

El exlateral del Rayo Vallecano llega tras completar varias temporadas de crecimiento en LaLiga y convertirse en una de las peticiones expresas de Xabi Alonso. Su traspaso se va a cerrar por 25 millones de euros.

Por su parte, Barco firma hasta 2033 después de una notable campaña en el Estrasburgo. Internacional con Argentina y uno de los jugadores con mayor proyección de Sudamérica, el polivalente futbolista de 22 años aterriza en Londres por 40 millones.

Antes de Chavarría y Barco ya habían llegado a Stamford Bridge jugadores como Morgan Rogers, convertido en el fichaje más caro de la historia del club con un traspaso récord por valor de 138 millones de euros; Maxence Lacroix (60 millones), Marco Palestra (57), Geovany Quenda (50), Emmanuel Emegha (25), Denner (10), Danny Welbeck (6) y el joven talento kazajo Dastan Satpaev (2,5), completando una revolución sin precedentes en la plantilla blue.

Cerca de los 400 millones... y el mercado sigue abierto

La llegada de Barco ha permitido al Chelsea alcanzar los 388 millones de euros de inversión, una cifra que le sitúa, con enorme diferencia, como el club que más dinero ha desembolsado en el mercado estival de 2026.

Lejos de dar por cerrada la plantilla, todo apunta a que el conjunto londinense todavía podría protagonizar nuevos movimientos antes del cierre del mercado. Xabi Alonso ya ha reconocido que el club seguirá atento a las oportunidades que puedan surgir, mientras la dirección deportiva continúa trabajando tanto en nuevas incorporaciones como en varias salidas para equilibrar la plantilla.

Con nueve fichajes confirmados (más un décimo que será oficial de manera inminente) y una inversión que ya roza los 400 millones de euros, el Chelsea vuelve a demostrar que sigue siendo uno de los grandes agitadores del mercado internacional.