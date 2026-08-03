El Madrid tiene atado a Diomandé mientras se planta con Vinícius: no habrá prima de renovación

El Real Madrid afronta una semana decisiva con dos operaciones que van a condicionar su planificación deportiva de cara a la próxima temporada. Se trata del fichaje de Yan Diomandé, que ya está prácticamente cerrado, y del espinoso asunto de la renovación de Vinícius Junior. Lo cierto es que para anunciar oficialmente el fichaje del joven crack de Costa de Marfil, de 19 años, únicamente queda pendiente resolver los últimos trámites burocráticos.

Así lo asegura el periodista Sergio Valentín —director y presentador de Fútbol es Radio—, añadiendo que la renovación de Vinícius continúa completamente encallada. Según Valentín, ambos asuntos avanzan por caminos muy distintos: uno está listo para hacerse oficial en los próximos días y el otro amenaza con convertirse en el gran culebrón del mercado blanco.

Diomandé, cuestión de tiempo

En Valdebebas dan por hecha la incorporación del extremo del Leipzig. El acuerdo con el futbolista lleva varios días sellado y ha sido el propio Diomandé quien más ha presionado para vestir de blanco, hasta el punto de negarse a incorporarse a la disciplina del conjunto alemán, aunque el nuevo técnico del Leipzig, Martín Demichelis, asegurase que la ausencia del marfileño es por enfermedad.

La operación, siempre según las informaciones de Sergio Valentín, supera los 120 millones de euros y únicamente se ha retrasado por cuestiones burocráticas que nada tienen que ver con diferencias entre las partes. Salvo giro inesperado, el anuncio oficial será cuestión de días y el técnico José Mourinho verá cumplida una de sus principales peticiones para reforzar una delantera que puede perder a una pieza importantísima como es Vinícius.

El gran escollo sigue siendo la prima

Mucho más compleja es la negociación con el brasileño. Vini ha ido retrasando las conversaciones durante meses convencido de que podía mejorar sustancialmente las condiciones de su nuevo contrato, pero el Real Madrid mantiene una línea roja que no está dispuesto a cruzar: el pago de una prima de renovación. En el club consideran que aceptar esa exigencia supondría sentar un precedente muy peligroso para el resto del vestuario, ya que ningún futbolista ha recibido nunca una compensación de ese tipo por ampliar su contrato y no quieren romper una política que llevan años aplicando.

Eso no significa que no exista margen para negociar. El sueldo fijo podría acercar posturas si ambas partes ceden ligeramente en sus pretensiones y también hay recorrido en el reparto de los derechos de imagen. Sin embargo, donde la distancia sigue siendo enorme es precisamente en esa prima de renovación que reclama el entorno del jugador y que el Real Madrid rechaza de plano.

El Arsenal ya está al acecho

Con las conversaciones estancadas, el Arsenal ha aprovechado la situación para mover ficha. Según ha informado Libertad Digital este mismo lunes, basándose en la información de Sergio Valentín, el técnico Mikel Arteta ya ha contactado personalmente con Vinícius para explicarle el proyecto deportivo del conjunto londinense y hacerle ver que sería la gran estrella de un equipo que ya compite por la Champions League y al que únicamente le falta un futbolista diferencial para dar el salto definitivo. Un discurso que, lógicamente, resulta muy atractivo para el brasileño.

Aun así, la prioridad de Vinícius es seguir en el Real Madrid. El problema es que, si ninguna de las dos partes modifica su postura, el escenario podría cambiar rápidamente. En el club no contemplan alargar indefinidamente una negociación bloqueada y, si el jugador mantiene sus exigencias, una venta dejará de ser una simple hipótesis para convertirse en una posibilidad muy real.

En ese contexto, la llegada de Diomandé —cuyo representante curiosamente es la agencia Roc Nation, que es la misma de Vinícius Junior y Endrick— refuerza la idea de que el Real Madrid sigue planificando el futuro sin renunciar a ninguno de sus principios, aunque eso implique tomar decisiones tan delicadas como abrir la puerta de salida a una de sus grandes estrellas.