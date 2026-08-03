Guido Baroli: así es el gestor de A.GAIN para liderar la reconstrucción del Real Zaragoza

La nueva etapa del Real Zaragoza no sólo tiene nuevos propietarios. También tiene un nuevo hombre fuerte en la gestión. Se trata de Guido Baroli, el ejecutivo argentino elegido por A.GAIN y su CEO, Bobby Aitkenhead, para asumir la dirección general de un club que afronta la mayor transformación de las últimas décadas tras el histórico descenso a Primera RFEF.

Su nombramiento supone el primer gran movimiento estructural de la nueva propiedad y responde a un perfil muy concreto. Como explica el investigador deportivo Luis Serrano Antón a Libertad Digital, A.GAIN buscaba un ejecutivo especializado en profesionalizar clubes, ordenar las cuentas y construir proyectos sostenibles a largo plazo. Justo el tipo de gestor que consideran necesario para devolver la estabilidad institucional y económica a una entidad castigada durante años por la deuda, la improvisación y la falta de planificación.

Perfil muy poco habitual en el fútbol español

Argentino, nacido en Buenos Aires hace 39 años, Guido Baroli presenta un currículo mucho más próximo al de un ejecutivo internacional que al de un dirigente tradicional del fútbol.

Es licenciado en Administración de Empresas, está diplomado por la FIFA en gestión de clubes y sociedades anónimas deportivas, posee la titulación de director deportivo por la RFEF y completó un Máster en Marketing Deportivo en la Escuela Universitaria Real Madrid.

Pero, como destaca Luis Serrano, lo verdaderamente diferencial no son únicamente sus títulos académicos, sino el tipo de proyectos que ha liderado durante la última década.

Su experiencia profesional gira siempre alrededor de las mismas áreas:

Dirección ejecutiva

Planificación estratégica

Control financiero

Marketing y patrocinio

Infraestructuras

Desarrollo comercial

Scouting internacional

Precisamente esa combinación de conocimientos es la que llevó a A.GAIN a confiarle la dirección general del Real Zaragoza, un club que necesita tanto estabilidad económica como una profunda reorganización de su estructura.

Del superávit a los títulos

La principal carta de presentación de Baroli se encuentra en Defensa y Justicia, donde ejerció como director general y protagonizó una transformación que todavía hoy continúa siendo una referencia en el fútbol argentino.

Según explica Luis Serrano Antón, implantó un modelo basado en el control exhaustivo del presupuesto y en una disciplina financiera que permitió al club dejar atrás las pérdidas recurrentes y encadenar diez balances consecutivos con superávit. El gasto deportivo nunca superaba lo presupuestado, se reforzó el control diario de las cuentas y el patrimonio creció sin depender continuamente de ampliaciones de capital ni de un mayor endeudamiento.

Ese saneamiento económico fue acompañado por un ambicioso modelo de captación y revalorización de talento. La entidad incorporaba futbolistas con un importante margen de crecimiento para posteriormente obtener importantes plusvalías en el mercado de fichajes, una estrategia desarrollada junto al conocido representante Christian Bragarnik.

Los resultados no tardaron en llegar. Durante su etapa en la dirección general, Defensa y Justicia conquistó la Copa Sudamericana de 2020 y, apenas un año después, levantó la Recopa Sudamericana, los dos mayores éxitos deportivos de toda su historia.

Consultor FIFA y especialista en gestión deportiva

Más allá de su experiencia en clubes, Baroli también ha desarrollado una importante labor internacional vinculada a la FIFA.

Ha participado como consultor en proyectos destinados a modernizar federaciones y entidades deportivas bajo una misma filosofía: profesionalizar las estructuras, implantar una planificación rigurosa y garantizar la sostenibilidad financiera. Entre otros países, ha trabajado en Mauricio, Malawi, Namibia y Eswatini, además de colaborar en distintos programas desarrollados en Sudamérica.

Su trayectoria también incluye una etapa como agente de futbolistas, lo que le ha permitido especializarse en la normativa internacional sobre derechos de formación, contratos de menores, traspasos y regulación FIFA, convirtiéndose en un profundo conocedor del funcionamiento del mercado internacional.

Un equipo de máxima confianza

Serrano Antón también destaca que Baroli acostumbra a rodearse de un reducido grupo de colaboradores con los que ha trabajado en sus principales proyectos.

Entre ellos figuran estos cuatro nombres:

Christine Gama , directora de proyectos regionales

, directora de proyectos regionales Pedro Correa , especialista en dirección y finanzas

, especialista en dirección y finanzas David Fani , líder regional de la FIFA

, líder regional de la FIFA Federico Pereira, responsable del área de desarrollo profesional

Por el momento se desconoce si alguno de ellos desembarcará junto a Baroli en Zaragoza, aunque su presencia refleja una forma de trabajar basada en equipos especializados, la planificación estratégica y la profesionalización de todas las áreas de la organización.

Primer gran reto de la nueva propiedad

La llegada de Guido Baroli se produce después de varios meses especialmente convulsos para el Real Zaragoza. Tras el descenso a Primera RFEF y el relevo accionarial que llevó a A.GAIN a hacerse con el control del club, la entidad necesitaba reconstruir su estructura ejecutiva y encontrar un liderazgo capaz de afrontar los enormes desafíos económicos que tiene por delante.

En los últimos meses, Libertad Digital ha venido informando, con los análisis de Luis Serrano Antón, de la delicada situación financiera del club, la pesada herencia económica recibida por la nueva propiedad y la hoja de ruta diseñada por A.GAIN, que sitúa el saneamiento de las cuentas como condición indispensable antes de aspirar al regreso al fútbol profesional.

Ahora, buena parte de ese plan pasa por las manos de Guido Baroli. A.GAIN no sólo ha fichado a un director general. Ha incorporado a un ejecutivo cuya trayectoria demuestra que el rigor financiero, la planificación y el éxito deportivo pueden formar parte de un mismo proyecto. En Zaragoza, ese será, probablemente, el mayor desafío de toda su carrera.