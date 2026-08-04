Rodri rechaza al Barcelona y allana el camino al Real Madrid ante un duro City

El fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid ha entrado en su fase definitiva. Después de semanas de negociaciones y de un cambio de escenario en Valdebebas —gracias principalmente al papel que ha tenido el técnico José Mourinho—, el club blanco ya tiene completamente acordadas las condiciones con el internacional español y únicamente espera que el Manchester City cierre la incorporación de Ayyoub Bouaddi, centrocampista marroquí del Lille, para autorizar la salida del MVP del Mundial 2026 rumbo al Bernabéu.

Según ha venido informando el periodista Sergio Valentín —director y presentador de Fútbol es Radio—, la operación está mucho más avanzada de lo que parecía hace apenas unas semanas. El principal escollo ya no es el acuerdo con el jugador ni tampoco el aspecto económico, sino la necesidad del City de encontrar un sustituto antes de desprenderse del ganador del Balón de Oro en 2024.

Rodri sólo quiere jugar en el Real Madrid

Desde el primer momento, la prioridad del futbolista ha sido el conjunto blanco. De hecho, según la información de Sergio Valentín, Rodri no está dispuesto a escuchar ninguna otra propuesta pese a que el Manchester City ha intentado mover el mercado para provocar la aparición de otros pretendientes, como por ejemplo el FC Barcelona, y aumentar la competencia por su fichaje.

La estrategia inglesa no ha surtido efecto. El centrocampista tiene decidido que, si abandona el Etihad este verano, será únicamente para ponerse a las órdenes de José Mourinho. Esa firme postura del jugador ha facilitado enormemente unas negociaciones que en Valdebebas consideran muy encaminadas tras el acuerdo con el jugador a través de sus representantes.

Si nada se tuerce, Rodri, que cumplió 30 años el pasado 22 de junio, firmará un contrato con el Real Madrid por cuatro temporadas, hasta el Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030.

🚨🚨 Os sigo contando más sobre el Real Madrid - Rodri 🚨🚨 Me dicen que el City está pidiendo menos del tope que se fijo el Real Madrid para fichar a Rodri (80M), así que el fichaje se cerraría en las cifras que deseaba el Madrid o incluso mejor. El Madrid se planteó cerrarlo… https://t.co/LyHol2GKNj — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) July 30, 2026

Bouaddi, la pieza que falta

Toda la operación depende ahora de Ayyoub Bouaddi. El joven centrocampista del Lille, internacional con Marruecos y una de las grandes irrupciones del último Mundial, es el elegido por Enzo Maresca para iniciar el relevo generacional en la medular citizen.

El Manchester City trabaja para cerrar cuanto antes su incorporación y, una vez lo consiga, abrirá definitivamente la puerta a la salida de Rodri. El club inglés no quiere quedarse sin su líder en el centro del campo sin tener antes garantizado un sustituto de buen nivel.

Entre 65 y 75 millones

Superado el debate sobre el precio que estaba dispuesto a pagar el Real Madrid, la operación se moverá finalmente, según Sergio Valentín, en una horquilla de entre 65 y 75 millones de euros, una cantidad que el club blanco está dispuesto a asumir para incorporar al futbolista que considera ideal para dirigir su nuevo proyecto deportivo.

En Valdebebas reina el optimismo. El acuerdo con Rodri está cerrado, el jugador sólo contempla vestir de blanco y el Manchester City ya trabaja en el fichaje de Bouaddi. Si ese último movimiento cristaliza en los próximos días, el centrocampista español estará muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid.