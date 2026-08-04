Ferran Torres explica el porqué de su gorra con el lema 'Make Spain Great Again'

La gorra que lució Ferran Torres durante la celebración del Mundial por las calles de Madrid tuvo un gran protagonismo debido al lema Make Spain Great Again —Hacer a España grande de nuevo— que llevaba grabado. La frase hacía alusión al eslogan Make America Great Again —MAGA— popularizado por Donald Trump en tierras estadounidenses durante las elecciones y, por ello, utilizado para identificar a sus votantes.

Esto provocó que se interpretase como un gesto de apoyo político al presidente estadounidense y la polémica creció aún más cuando desde las redes de la Casa Blanca reaccionaron a las imágenes de Ferran afirmando: "Todo el mundo quiere subirse a la ola".

Ahora ha sido el propio futbolista quien ha señalado que no tiene ninguna connotación política y que únicamente fue la manera de reflejar su deseo de volver a ver a la selección española campeona del mundo: "Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política. Sinceramente, no sé de política. Solo era para poder ver a España otra vez en lo más alto, ganando el Mundial", dijo en la CNN.

Collins: You were later seen wearing a red make Spain great again hat. Ferran Torres: Yeah, it was a funny moment because it was not about politics because honestly, I don't know about politics. It was just to be able to see Spain again on the top, winning the world cup. pic.twitter.com/XVtqy9oFbe — Acyn (@Acyn) August 4, 2026

Actos con carga política

TVBoy, un artista callejero italiano afincado en Barcelona, dedicó un mural al autor del gol en la final del Mundial frente a Argentina y su obra sufrió los actos vandálicos del separatismo.

Realizado en la plaza Joanic del barrio de Gracia, mostraba a Ferran Torres con la camiseta de España besando la Copa y fue tapada con elementos independentistas: un manchurrón en blanco, la frase "volem seleccions catalanes" —queremos selecciones catalanas— y "puta España".

El alcalde de Salamanca se ofreció a acoger el mural que no duró ni 24 horas y que no solo fue vandalizado sino que también desencadenó comentarios y amenazas hacia su creador. Ante estos hechos, el artista urbano TVBoy reaccionó señalando: "Seguiré pintando. No me dais miedo".