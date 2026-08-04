Mourinho frena la salida de Endrick: solo una oferta "mareante" cambiaría el escenario

La planificación deportiva del Real Madrid sigue dejando movimientos importantes en este tramo del mercado, pero uno de los nombres cuyo futuro parece cada vez más definido es el de Endrick. Aunque durante buena parte del verano se especuló con la posibilidad de una cesión o incluso de una venta con opción de recompra para garantizarle minutos, el escenario ha cambiado de forma notable.

Según informa el periodista Sergio Valentín, José Mourinho cuenta con el delantero brasileño y no considera que su salida sea una prioridad. Todo lo contrario: el técnico portugués valora especialmente la actitud del joven atacante y entiende que puede aportar mucho al equipo durante la nueva temporada 2026/27 que está a punto de comenzar.

Mourinho valora su carácter

La confianza del entrenador de Setúbal en Endrick no responde únicamente a sus condiciones futbolísticas. Mourinho aprecia especialmente la energía, el compromiso y la predisposición que viene mostrando el brasileño desde su llegada al primer equipo, tras haber estado la mitad de la pasada campaña cedido en el Olympique de Lyon.

Ese comportamiento ha reforzado la idea de mantenerle en la plantilla pese a la enorme competencia que existe en la delantera madridista. En el club consideran que sigue siendo uno de los grandes proyectos de futuro de la entidad y el cuerpo técnico cree que puede seguir creciendo sin necesidad de buscar una salida inmediata.

Además, el propio futbolista tampoco contempla abandonar el Santiago Bernabéu. Su intención sigue siendo triunfar de blanco y pelear por hacerse un hueco en los planes del entrenador, consciente además de que Gonzalo García acaba de ser traspasado al Fulham de Álvaro Arbeloa, a pesar de los fichajes de Carlos Espí y Yan Diomande y a expensas de lo que pueda ocurrir en los próximos días con Vinícius Junior.

Solo una oferta fuera de mercado cambiaría el escenario

Eso sí, el Real Madrid tampoco cierra completamente la puerta a una operación si aparece una propuesta imposible de rechazar. Según Sergio Valentín, únicamente una oferta "mareante" modificaría los planes actuales del club.

El ejemplo que se maneja en Valdebebas es el de Gonzalo. Si un club de la Premier League, como ocurrió con el Fulham en aquella operación, pusiera sobre la mesa una cifra cercana a los 40 millones de euros —por hacerse con el 70% de los derechos del jugador—, el Real Madrid estaría dispuesto a estudiar la venta siempre que pudiera conservar una opción de recompra para mantener el control sobre el futuro del jugador.

Se trataría, en cualquier caso, de una excepción y no del plan previsto.

La prioridad es seguir de blanco

A día de hoy, todas las partes coinciden en el mismo objetivo. Mourinho quiere contar con Endrick, el delantero desea continuar en el Real Madrid y el club solo contempla un cambio de escenario si llega una propuesta económica extraordinaria.

Endrick me parece más útil para el Real Madrid, y más para ser suplente, que otros futbolistas que tienen gatantizado un sitio. — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) August 1, 2026

Salvo un giro inesperado en las últimas semanas del mercado, el brasileño seguirá formando parte de la plantilla madridista, convencido de que todavía tiene mucho camino por recorrer en el Santiago Bernabéu y con la confianza de un entrenador que valora tanto su talento como la personalidad que ha mostrado desde el primer día.