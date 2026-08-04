Tebas aprovecha el comunicado del Real Madrid para reprochar al club su posición sobre la FIFA

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reaccionó al comunicado emitido por el Real Madrid sobre la retirada por parte de la FIFA de la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones con un mensaje en el que, tras considerar "impecable" la primera parte del texto del club blanco, aprovechó para cuestionar su actuación.

En una publicación en sus redes sociales, Tebas afirmó que "la FIFA no puede disponer unilateralmente de los ingresos futuros del fútbol sin contar con los clubes, que son quienes soportan sus costes y riesgos".

Sin embargo, a continuación el presidente de LaLiga lanzó un reproche directo al Real Madrid al preguntarse "¿por qué ha tardado tanto?" en pronunciarse sobre este asunto.

EL SER NO TAN SUPERIOR La primera parte del comunicado del Real Madrid es impecable: la FIFA no puede disponer unilateralmente de los ingresos futuros del fútbol sin contar con los clubes, que son quienes soportan sus costes y riesgos. Por cierto, ¿por qué ha tardado tanto en… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 2, 2026

En su mensaje, Tebas añade: "Resulta bastante contradictorio que quien critica que otros clubes comprometan ingresos futuros haya pignorado ingresos del Bernabéu, haya dado entrada a un fondo durante veinte años en la explotación de determinados negocios del estadio y lleve cerca de un año proponiendo fórmulas para permitir la entrada de inversores en la propiedad del Real Madrid".

De este modo, el presidente de LaLiga critica que "cuando lo decide libremente el Real Madrid, es modernización y estrategia financiera; cuando lo deciden libremente los demás clubes, es una hipoteca".