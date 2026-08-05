Deco encuentra el sí de Julián Álvarez... y el no rotundo del Atlético de Madrid

El Barcelona no tira la toalla por Julián Álvarez. Ni mucho menos. Anderson da Souza Deco, director deportivo de la entidad azulgrana, se ha reunido este miércoles en Madrid con Fernando Hidalgo, representante del delantero argentino, en un encuentro que ha servido para confirmar dos cosas: la primera, que el deseo del futbolista sigue siendo vestir de azulgrana; la segunda, que romper el muro levantado por el Atlético de Madrid será una misión de extrema dificultad.

Porque si algo ha quedado claro tras los últimos contactos es que el problema no está en Julián. El problema está en el Metropolitano.

El Barça quiere un último gesto

Durante la reunión, Fernando Hidalgo trasladó a Deco que la voluntad del internacional argentino no ha cambiado. La Araña sigue priorizando al Barcelona como destino y mantiene la misma idea que ya dejó entrever durante el Mundial 2026, cuando aseguró públicamente y sin miramiento alguno, después de la victoria de la Albiceleste contra Austria, que "lo mejor para todos era una transferencia". Unas declaraciones que sentaron como un auténtico terremoto en el Atlético de Madrid.

En el Barcelona consideran que ese posicionamiento ha sido importante, sí, pero creen que todavía no es suficiente. El club azulgrana espera un nuevo gesto por parte del futbolista que ayude a aumentar la presión sobre el Atlético y facilite una negociación que, por el momento, sigue completamente bloqueada.

El Atlético no rebaja un solo euro

Sin embargo, el mensaje que Julián Álvarez también ha recibido desde el Metropolitano es cristalino. Si quiere marcharse al Barcelona, solo existe un camino: que la entidad culé abone íntegramente su cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros.

No hay negociación posible. No habrá descuentos. Ni fórmulas imaginativas. En el club colchonero no están dispuestos a reforzar a un rival directo por el título de Liga bajo ningún concepto.

Eso sí, la postura cambia radicalmente si el comprador llega desde el extranjero. En ese escenario, el Atlético de Madrid sí estaría dispuesto a negociar una venta por una cifra situada entre los 150 y los 160 millones de euros, una diferencia que evidencia hasta qué punto los rojiblancos quieren evitar ver a Julián defendiendo la camiseta azulgrana.

Un pulso muy lejos de resolverse

La reunión entre Deco y Fernando Hidalgo no ha desbloqueado la operación, en absoluto, pero sí ha servido al menos para reafirmar que el Barcelona mantiene intacta su apuesta por Julián Álvarez y que el futbolista continúa viendo con buenos ojos el cambio de aires, cogiendo un Puente Aéreo como ya hicieron en su día Antoine Griezmann y Joao Félix (con distintos desenlaces para el francés y el luso).

Ahora, sin embargo, la pelota vuelve a estar en el tejado del argentino. El Barcelona espera un nuevo movimiento del delantero. El Atlético de Madrid, mientras tanto, permanece firme en su posición. Y entre ambos, 500 millones de razones para que una de las grandes operaciones del verano siga, de momento, en punto muerto.