Deco mueve ficha por Julián Álvarez: viaje a Madrid para reunirse con sus agentes

El FC Barcelona no se resigna a perder la batalla por Julián Álvarez. Con el mercado de fichajes entrando en plena ebullición, el director deportivo del club azulgrana, Anderson da Souza Deco, ha viajado a Madrid acompañado de su mano derecha, João Amaral. El objetivo es reunirse con Fernando Hidalgo, representante del delantero argentino, en un movimiento que pretende desbloquear una de las operaciones más complejas del verano.

Deco y su mano derecha pretenden diseñar una hoja de ruta que permita acercar posturas y estudiar las opciones reales de sacar a la Araña del Atlético de Madrid, un club que, por ahora, se mantiene inflexible. Miguel Ángel Gil Marín, CEO de la entidad colchonera, ha reiterado en las últimas semanas que Julián Álvarez no está en venta, independientemente de la cantidad que se ponga sobre la mesa. Tanto Gil Marín como el presidente Enrique Cerezo se han encargado de repetir hasta la saciedad que Julián Álvarez no se va del Atlético, "ni por 150 millones, ni por 200".

Flick aprieta y el Barça busca un '9'

La reunión entre Deco y Fernando Hidalgo llega después de que Hansi Flick insistiera públicamente en la necesidad de incorporar un delantero centro. Tras la salida de Robert Lewandowski, el técnico alemán considera prioritaria la llegada de un goleador que complete un ataque ya reforzado con los fichajes del inglés Anthony Gordon y el alemán Karim Adeyemi, aunque sigue faltando una referencia en el área.

En el Camp Nou entienden que Julián Álvarez es el candidato ideal, pero también son conscientes de que el tiempo juega en su contra. El argentino apura sus vacaciones y está previsto que se reincorpore en los próximos días a la disciplina del Atlético, un momento que puede marcar definitivamente el desenlace de la operación.

El gesto que espera el Barcelona

En el Barça confían en que el encuentro entre Deco e Fernando Hidalgo sirva para coordinar los siguientes pasos. La entidad azulgrana considera que, además de mejorar su propuesta económica, será imprescindible que el propio futbolista vuelva a manifestar con claridad su deseo de abandonar el Atlético para facilitar cualquier negociación.

Como ya hizo el pasado 22 de junio, tras la victoria de Argentina frente a Austria en el Mundial 2026, cuando dijo que "lo mejor para todos es una transferencia (traspaso)".

Lo cierto es que la operación continúa siendo extremadamente complicada. El Atlético no contempla negociar con un rival directo y se remite a la cláusula de rescisión del delantero, que asciende a 500 millones de euros, mientras que el Barça busca fórmulas para mantener viva una negociación que entra en horas decisivas. El viaje de Deco a Madrid es la prueba de que, pese a todas las dificultades, la entidad culé no da ni mucho menos por perdido el fichaje de Julián.