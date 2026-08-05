Infantino habría ofrecido la final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de apoyos según 'The Times'

La carrera por albergar la final del mundial 2030 ha dado un giro inesperado. Según una información publicada por The Times, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habría ofrecido a Marruecos la posibilidad de organizar el partido decisivo del torneo a cambio del apoyo político de las federaciones africanas en las elecciones a la presidencia del organismo previstas para 2027.

De acuerdo con el diario británico, Infantino atraviesa uno de los momentos más delicados desde que asumió el cargo hace una década. La polémica generada por su frustrado intento de vender participaciones de los ingresos futuros de la Copa del Mundo a inversores privados ha erosionado su liderazgo y provocado un creciente malestar entre numerosas federaciones nacionales.

En este contexto, el presidente de la FIFA habría intensificado sus contactos con Marruecos, uno de sus principales aliados dentro del fútbol internacional, con el objetivo de consolidar una mayoría que le permita mantenerse al frente del organismo durante un nuevo mandato.

La final, en el centro de la disputa

Según The Times, la propuesta consistiría en que la final del Mundial de 2030 se dispute en el futuro estadio Hassan II de Casablanca, un recinto actualmente en construcción con capacidad para alrededor de 115.000 espectadores y llamado a convertirse en uno de los mayores estadios del mundo.

La decisión supondría un importante revés para España, que aspira desde hace años a que el encuentro más importante del campeonato se juegue en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La candidatura conjunta presentada por España, Portugal y Marruecos nunca ha ocultado que uno de los principales objetivos de la parte española era albergar la final.

Por el momento, la FIFA no ha anunciado oficialmente qué estadio será el elegido para acoger el partido decisivo, por lo que la información publicada por el periódico británico no ha sido confirmada por el organismo.

Un momento de máxima presión

La publicación sitúa este supuesto movimiento dentro de la estrategia de Gianni Infantino para asegurar su continuidad más allá de 2027. Recordemos que en las últimas semanas, el dirigente suizo ha visto cómo varias federaciones nacionales retiraban públicamente su respaldo. Entre ellas figuran las de Inglaterra, Gales y Serbia, que han expresado su desacuerdo con algunas de las decisiones adoptadas recientemente por la FIFA.

A ello se suma el fracaso de la iniciativa para abrir el negocio del Mundial a fondos de inversión privados, una propuesta que encontró una fuerte oposición dentro del fútbol internacional y que finalmente tuvo que ser retirada. La pérdida de apoyos ha alimentado las especulaciones sobre la posibilidad de que aparezcan candidatos alternativos para disputar la presidencia en el próximo Congreso de la FIFA.

Marruecos gana peso

La relación entre Gianni Infantino y Marruecos se ha estrechado notablemente durante los últimos años. El presidente de la FIFA ha visitado el país en varias ocasiones y ha destacado públicamente el crecimiento del fútbol marroquí y la apuesta del Gobierno por organizar grandes acontecimientos deportivos.

Además, Rabat será la sede del Congreso de la FIFA de 2027, donde está prevista la elección del próximo presidente del organismo, un aspecto que, según The Times, refuerza el peso político de Marruecos dentro de la organización.

El respaldo de las 55 federaciones que integran la Confederación Africana de Fútbol podría resultar decisivo en unas elecciones que se presentan mucho más abiertas que en anteriores ocasiones.

Mientras tanto, España continúa defendiendo la candidatura del Santiago Bernabéu como escenario ideal para la final del Mundial del centenario, un torneo que organizará junto a Portugal y Marruecos y que también contará con tres partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay para conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo.

Por ahora, la FIFA guarda silencio. Tras una reciente reunión celebrada en Rabat, Gianni Infantino abandonó las instalaciones sin realizar declaraciones a la prensa. Tampoco el organismo ha respondido públicamente a las informaciones publicadas por The Times, que han reabierto el debate sobre los criterios que determinarán la sede de la final y sobre el futuro político del máximo dirigente del fútbol mundial.