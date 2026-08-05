Infantino convoca una reunión de urgencia en Rabat

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, ha convocado una reunión de urgencia de todo el personal a su cargo para este miércoles en la ciudad marroquí de Rabat. La medida surge después de los comentarios y críticas realizadas por algunos dirigentes sobre el plan de venta privatizada del Mundial.

Según la información de la agencia PA Media, el encuentro se convocó después del pasado fin de semana y en ella estarán presentes personalidades como Mattias Grafstrom —secretario general de la FIFA—, Daniel O'Toole —jefe de gabinete de la organización—, Emilio García Silvero —director jurídico—, Elkhan Mammadov —responsable de las federaciones miembro—, Kimberly Morris —directora de Recursos Humanos—, Bryan Swanson —director de medios— y David Farrelly —director de comunicaciones—.

Grafstrom se puso en contacto con el personal de la FIFA para tratar la "triste y censurable serie de acontecimientos" que se han producido durante la última semana y que "afortunadamente" han concluido con el abandono definitivo del proyecto llamado FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial encargada de comercializar los torneos de la FIFA.

Origen y opiniones opuestas

La idea de crear FFE se hizo pública a través de varios artículos de The Times y Financial Times apenas nueve días después de que se pusiera punto y final al Mundial 2026 y antes de que el organismo confirmase los detalles. Uno de los aspectos más polémicos era el plan de vender el 20% del FFE a inversores privados.

Fueron varios los organismos que se opusieron a esta idea: la UEFA, la CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol. Incluso UEFA amenazó con boicotear todas las competiciones de la FIFA hasta que se dejara a un lado el plan ideado, medida que se adoptó el pasado sábado 1 de agosto.

Sin embargo, la UEFA aseguró que había "perdido la confianza" en Infantino. Muestra de la oposición y contrariedad a la idea, varias federaciones, entre ellas las de Inglaterra y Gales, han decidido retirar de manera formal su apoyo al actual presidente de la FIFA en caso de una posible reelección.

Siguientes pasos

Desde el Consejo de la FIFA quieren conseguir una mayoría de 19 votos con el objetivo de solicitar una convocatoria en la que Infantino rinda cuentas tanto de estos planes como de la gestión realizada del caso del futbolista estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial 2026.

Según cuentan en PA Media, en el caso de que no se alcance la mayoría o que el presidente de la FIFA rechace la reunión, los miembros que están en contra tienen la intención de realizar un "boicot de gobernanza" y dejar a la FIFA incapacitada para funcionar.

Respuesta a la crisis

Grafstrom habría enviado un correo electrónico al personal de la FIFA en muestra de agradecimiento por sus esfuerzos durante el Mundial y reconoció verse "sumidos en medio de una agitación difícil de comprender y aceptar". El secretario general de la FIFA prometió que el personal sería "defendido y protegido" del "contexto político" que hay "actualmente".

"Las personas, los momentos inestables y los episodios desafortunados van y vienen. La institución, su misión y su responsabilidad hacia el fútbol mundial continúan", concluyó con el fin de proteger la reputación de la organización.