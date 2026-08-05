Las nuevas reglas del fútbol español: límite en cambios y castigos por perder tiempo

A falta de una semana para que dé comienzo la temporada 26/27, el Comité Técnico de Árbitros ha dado a conocer las nuevas normas que se pondrán en marcha, algunas ya estuvieron vigentes en el Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá y en otras se realizan modificaciones o actualizaciones respecto a la pasada campaña.

La primera de la reglas, que ya se aplicó durante la Copa del Mundo, es el tiempo que un futbolista puede tardar en abandonar el terreno de juego en caso de sustitución: un plazo de 10 segundos desde que se muestra el cartel. Si no se enseña el cartel, el cronómetro comienza a correr desde la señal del árbitro para que se realice el cambio. De esta manera se busca reducir las pérdidas de tiempo.

En el caso de no haber abandonado el terreno de juego en ese intervalo, el futbolista que procede a entrar al césped no podrá hacerlo hasta que la jugada se vuelva a interrumpir transcurrido un minuto desde la reanudación del juego. La única excepción para sobrepasar el límite de 10 segundos es que el sustituido no pueda hacerlo dentro de ese tiempo por seguridad o lesión.

Si se realizan varios cambios a la vez, deberán abandonar el césped en un plazo de 10 segundos que comienza a contar desde que se muestre el cartel con la última sustitución.

Lesiones de porteros

Entra en vigor una nueva regla relacionada con las lesiones de los porteros y que responde a un "experimento" de la IFAB para evitar las supuestas lesiones de los guardametas utilizadas para parar el ritmo o ganar tiempo.

Si el encuentro se para por una lesión del portero, el entrenador debe señalar a un jugador de campo para que abandone el terreno y estará mínimo un minuto fuera desde que se reanude el juego. El técnico tiene 10 segundos desde que el colegiado admita la entrada de la asistencia sanitaria para decidir quién sale del campo, si no lo hace, será el capitán quien salga.

Existen tres excepciones dentro de esta regla: cuando la lesión se produce por una falta que implica tiro libre y requiere asistencia en el momento, cuando se ocasiona por un golpe entre guardameta y futbolista de campo obligando a atender a ambas o cuando el portero está sangrando.

Si el que se lesiona es un jugador de campo, después de ser tratado en el césped deberá permanecer fuera un minuto de tiempo real desde la reanudación del juego y necesitará la autorización del colegiado para volver a entrar.

Situaciones en el área de penalti

La Real Federación Española de Fútbol se une a lo acordado por la IFAB. En el caso de doble toque involuntario durante la ejecución de una pena máxima, si es gol se repetirá. Si hay doble toque pero se falla, contará como errado.

Por otro lado, se explica que se procederá a señalar penalti si el balón es jugado por el guardameta y un compañero toca deliberadamente el esférico después con la mano o el brazo dentro del área de los once metros. Si el jugador de campo quiere colocar el balón con la mano para realizar el saque de puerta, deberá hacerlo sin que antes lo haya tocado el portero.

Modificación en las reanudaciones

Si durante un saque de esquina, una falta, un saque de banda, etc., el futbolista lo hace de manera incorrecta, el árbitro podrá dejar seguir la jugada si el equipo rival recupera inmediatamente la posesión del balón. En caso de no ser así, se deberá repetir o sancionar.

En lo que respecta a los saques de banda y de puerta, el colegiado puede sancionar a los equipos que retrasen poner el balón en juego. Si se trata de un saque de banda, perder tiempo puede costar conceder al contrario el balón y si la pérdida se produce desde la portería se concederá córner al rival. Antes de tomar esta decisión, el árbitro pondrá en aviso al equipo y realizará una cuenta atrás de cinco segundos.

Nuevas intervenciones del VAR

A partir de la próxima temporada el VAR podrá intervenir en varias jugadas como, por ejemplo, en una tarjeta roja que resulte de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta o un error de identidad cuando el árbitro muestra una cartulina. Asimismo, se podrá corregir un saque de esquina concedido claramente de manera incorrecta siempre que se pueda hacer de inmediato y no retrase la reanudación, aunque si el córner es ejecutado rápidamente no podrá cambiarse.