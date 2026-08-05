Revolución en la Champions: nueva sanción por tarjetas y relojes que no se paran en el 90

La UEFA ha decidido adaptar su reglamento al nuevo formato de las competiciones europeas. Tras la ampliación de la fase de liga, que pasó de seis a ocho jornadas en la Champions League y la Europa League, el organismo consideró necesario revisar el sistema de sanciones por acumulación de tarjetas amarillas.

Hasta la pasada campaña, jugadores y miembros del cuerpo técnico eran suspendidos automáticamente tras recibir tres tarjetas amarillas que no implicaran una expulsión. A partir de ese momento, las sanciones volvían a producirse con la quinta, séptima o novena amonestación.

Con la nueva normativa, el primer castigo llegará después de acumular cuatro tarjetas amarillas. Posteriormente, las suspensiones seguirán produciéndose cada dos amonestaciones adicionales, es decir, tras la sexta, octava, décima y sucesivas.

Una norma adaptada al nuevo formato

La modificación responde directamente a la transformación de las competiciones europeas. Desde la implantación de la nueva fase de liga, los equipos disputan un mayor número de encuentros antes de las eliminatorias, lo que incrementaba las posibilidades de que futbolistas importantes se perdieran partidos decisivos por simples acumulaciones de tarjetas.

Con este ajuste, la UEFA pretende equilibrar la relación entre el número de encuentros disputados y el riesgo de sanción, evitando que el nuevo calendario penalice en exceso a jugadores y entrenadores.

El cambio será común para la Champions League, la Europa League y la Conference League. En esta última, aunque la fase de liga mantiene un menor número de partidos, la UEFA ha optado por unificar los criterios disciplinarios en las tres competiciones, especialmente teniendo en cuenta que durante el mercado invernal algunos futbolistas pueden cambiar de torneo al fichar por otro club europeo.

Qué dice el reglamento

La modificación queda recogida en el artículo 63.2 del reglamento de las competiciones europeas. El texto establece que, desde el primer encuentro de la fase de liga, jugadores y miembros del cuerpo técnico quedarán suspendidos para el siguiente partido tras acumular cuatro tarjetas amarillas que no hayan derivado en una expulsión, así como después de cualquier tarjeta amarilla de número par posterior: sexta, octava, décima y así sucesivamente.

En la práctica, esta medida permitirá que los equipos mantengan durante más tiempo disponibles a futbolistas habituales sin que una acumulación relativamente temprana de amonestaciones condicione el desarrollo de la competición.

Los relojes mostrarán el descuento

La otra gran novedad afecta directamente a la experiencia de los aficionados en los estadios. Hasta ahora, los relojes de los videomarcadores se detenían automáticamente al llegar al minuto 45 de la primera parte y al 90 del tiempo reglamentario. Lo mismo ocurría durante las prórrogas, cuando el cronómetro dejaba de avanzar en los minutos 105 y 120.

Como consecuencia, los espectadores desconocían el tiempo exacto que se estaba disputando durante el descuento y únicamente podían orientarse por las indicaciones del cuarto árbitro o por las retransmisiones televisivas. Con el nuevo reglamento, los relojes podrán seguir funcionando hasta que el árbitro señale el final de cada periodo del encuentro.

Más transparencia para el aficionado

La UEFA considera que la anterior normativa había quedado desfasada por la evolución tecnológica y por los nuevos hábitos de seguimiento del fútbol.

Actualmente, los aficionados disponen de información en tiempo real a través de aplicaciones móviles, retransmisiones digitales y estadísticas en directo, por lo que mantener oculto el tiempo transcurrido durante el descuento carecía de sentido.

La nueva redacción del reglamento permite que los relojes indiquen tanto el tiempo jugado como el tiempo restante, siempre respetando el formato habitual del descuento. Así, el añadido seguirá mostrándose como 45+X, 90+Y, 105+X o 120+Y, en lugar de reflejar un cronómetro continuo.

Una medida ya implantada en otras ligas

La UEFA sigue así el camino iniciado por el fútbol inglés. Tanto la Premier League como la English Football League adoptaron este sistema antes de la temporada 2023-2024, ofreciendo una mayor claridad sobre el tiempo efectivo que se está disputando.

Con estas dos modificaciones, el organismo europeo busca adaptar sus competiciones a la nueva realidad del fútbol continental. Por un lado, flexibiliza el régimen disciplinario para ajustarlo al aumento de partidos de la fase de liga. Por otro, moderniza la gestión del tiempo en los estadios, facilitando que jugadores, entrenadores y aficionados conozcan con precisión el desarrollo del encuentro hasta el pitido final.