Sumar y ecologistas de Portugal piden dejar a Marruecos fuera del Mundial

Livre, el partido ecologista de Portugal, ha solicitado mediante una carta remitida al Gobierno de su país y a la Federación de Fútbol que se excluya a Marruecos de la organización del Mundial 2030, el cual está previsto que se celebre en España, Portugal y Marruecos. Esta petición llega tras la invasión marroquí en Ceuta.

Los ecologistas sostienen que "se ha vuelto insostenible la participación de Marruecos en la coorganización del Campeonato Mundial de Fútbol de 2030 junto con Portugal y España" mediante un comunicado en el que pide la "reevaluación de la participación" del país del norte de África. Livre ya denunció las "décadas de violaciones sistemáticas por parte del régimen marroquí de los derechos humanos de su propio pueblo" y ahora añaden "la instrumentalización de ciudadanos marroquíes en Ceuta" en la organización de un "ataque" a la frontera española.

En su carta al Gobierno de su país y a la Federación de Fútbol, argumentan que "este acontecimiento confirma que no existen condiciones ni garantías políticas de seguridad y de cooperación leal entre Marruecos, España y Portugal para mantener esta organización conjunta". Añaden además que su solicitud está justificada debido a la necesidad de atender "no sólo a la coherencia de la política externa, incluyendo la promoción de los Derechos Humanos, sino también a las exigencias logísticas".

El partido ecologista de Portugal aboga por que "la diplomacia y el contacto con la Real Federación Española de Fútbol y con el Gobierno español sean promovidos lo antes posible" para que esto no tenga efectos sobre la organización del Mundial.

La postura de Sumar

En términos similares se expresa Sumar, que pide al Congreso que se pronuncie sobre la idea de replantear la organización del Mundial de Fútbol del año 2030 con Marruecos, e invita al Gobierno a estudiar dicha opción junto con la FIFA, la Federación Española de Fútbol y el Gobierno de Portugal. Sostienen que esto debería suceder por "los compromisos de derechos humanos asumidos por los países anfitriones".

Los socios del Gobierno aseguran que "el fútbol no puede servir para blanquearlo todo". De este modo, defienden la necesidad de "realizar una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2030, a la luz de los graves acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta".

Sumar insta al Gobierno a enviar a la Cámara baja "un informe sobre las garantías asumidas, los fondos públicos comprometidos, los instrumentos contractuales existentes, las alternativas al actual modelo de coorganización y las consecuencias de cada escenario". Asimismo les exige que comparezcan en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes para explicar sus gestiones e incluir la evaluación del "impacto de los acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta sobre los compromisos de derechos humanos vinculados al torneo".