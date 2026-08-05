Todo o nada por Vinícius: día clave en Valdebebas para desbloquear su futuro

El futuro de Vinícius Junior entra en su fase decisiva. Después de muchas semanas de rumores, filtraciones y especulaciones, el delantero brasileño, sus representantes y el Real Madrid celebrarán este mismo miércoles en los despachos de Valdebebas una reunión que puede marcar el rumbo de uno de los asuntos más delicados del verano.

Según ha podido saber Libertad Digital, el futbolista rechazó hace un par de semanas la última propuesta de renovación presentada por el club blanco: un contrato hasta 2031 con un salario cercano a los 22 millones de euros netos por temporada. Una oferta importante, pero insuficiente para las pretensiones del jugador, que aspira a situarse en el mismo escalón salarial que un Kylian Mbappé que, entre el sueldo base (31,5 millones brutos al año), una prima de fichaje muy elevada —prorrateada durante los cinco años de contrato— y los ingresos por derechos de imagen, percibe casi 30 millones netos por temporada.

Órdago a Florentino

Vinícius, que acaba contrato el 30 de junio de 2027, quiere acercarse al sueldo de su compañero francés, incluyendo una prima de fidelización por renovar. Pero por ahí no va a pasar el club. Y ya se sabe que echarle un órdago a Florentino Pérez nunca es buen negocio. Si no, basta con recordar los casos de Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos: cómo tanto el portugués como el camero terminaron saliendo del club en 2018 y 2021, respectivamente, después de sus pulsos con el presidente.

La diferencia entre el Real Madrid y el jugador no reside tanto en la duración del contrato como en el dinero. El de Sao Gonçalo, que llegó al fútbol español en 2018, considera que su peso deportivo y mediático justifica un sueldo equiparable al de Mbappé, mientras que la entidad merengue trata de encontrar fórmulas que permitan acercar posturas sin romper su política salarial y, sobre todo, sin tener que pagarle una prima de renovación, pues entiende que estaría sentando un precedente muy peligroso.

En Valdebebas saben que la reunión de este miércoles puede ser determinante. Si ambas partes acercan posiciones, la renovación volverá a encarrilarse. Si el encuentro termina sin avances significativos, el escenario podría cambiar radicalmente y el club abriría la puerta a una posible venta este mismo verano, con el Arsenal al acecho y, según varios medios ingleses, dispuesto a presentar una oferta de 160 millones de euros por el astro brasileño.

Porque, aunque el Real Madrid sigue apostando por renovar a Vinícius Junior, tampoco quiere prolongar indefinidamente una negociación que sigue enquistada y que, por otra parte, está condicionando gran parte de la planificación deportiva del nuevo curso, a la espera de poder anunciar los fichajes de Yan Diomande —la empresa de representación del jugador de Costa de Marfil es Roc Nation, la misma que la de Vinícius y Endrick— y Rodri Hernández.

Mourinho cuenta con él

En medio de las negociaciones hay un factor que juega a favor de la continuidad del delantero: José Mourinho. Tal y como se ha conocido en las últimas horas, el técnico portugués habló con el jugador después del Mundial 2026 para transmitirle personalmente que es una pieza fundamental de su proyecto, junto a otros dos futbolistas: Mbappé y Jude Bellingham. Además, la relación entre ambos atraviesa un excelente momento, lo que podría ayudar a rebajar la tensión de las conversaciones.

El mensaje del entrenador ha sido claro: quiere construir su nuevo Real Madrid alrededor de futbolistas como Vinícius Junior.

La pelota está en el tejado de las dos partes

El Real Madrid tampoco ha permanecido inmóvil. En los últimos días el club ha reforzado públicamente la figura del brasileño con numerosos mensajes, imágenes y vídeos en sus canales oficiales, un gesto interpretado como una muestra de respaldo en plena negociación.

Sin embargo, ahora llega la hora de la verdad. La reunión de este miércoles servirá para comprobar si ambas partes están realmente dispuestas a ceder. Vinícius se mantiene firme en su exigencia de cobrar como Mbappé. El Real Madrid sigue decidido a renovarle, pero sin romper el equilibrio económico del vestuario.

Si hay acuerdo, el culebrón se cerrará definitivamente. Si no lo hay, lo más probable es que el brasileño termine cambiando de aires después de ocho temporadas en el Real Madrid en las que ha ganado 14 títulos, entre ellos dos Champions, tres Ligas y tres Mundiales de Clubes.