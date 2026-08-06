El Barça se entromete en el fichaje de Rodri y aprieta al Real Madrid

La operación Rodri entra en una nueva fase. Cuando todo apuntaba a un pulso exclusivo entre el Real Madrid y el Manchester City, el Barcelona ha decidido mover ficha. No tanto porque tenga el fichaje encarrilado, sino porque ha visto una oportunidad para irrumpir en la negociación y meter presión a los blancos.

El Madrid continúa trabajando desde hace semanas para incorporar al centrocampista madrileño, una de las grandes prioridades de José Mourinho para apuntalar un centro del campo que todavía busca un líder tras la retirada de Toni Kroos, la marcha de Luka Modric y el irregular rendimiento mostrado por algunos de sus posibles sustitutos. El problema sigue siendo el mismo: el precio.

El City no quiere regalar al MVP del Mundial pese a que entra en su último año de contrato (30 de junio de 2027), mientras que el Madrid mantiene la calma convencido de que el paso de las semanas puede jugar a su favor.

Laporta mueve ficha

Es ahí donde aparece el Barcelona. Con Frenkie de Jong lesionado de gravedad y la necesidad de reforzar la sala de máquinas azulgrana, Joan Laporta ha aprovechado el impasse para hacer llegar al entorno de Rodri que el Barça también estaría dispuesto a abrirle las puertas.

El movimiento ha sido interpretado en distintos frentes más como una maniobra para alterar el tablero que como una candidatura con ventaja real. El Barcelona sabe que el Real Madrid está negociando, conoce que todavía no existe un acuerdo con el Manchester City y pretende aprovechar cualquier resquicio que pueda aparecer.

No es la primera vez que Laporta intenta colarse en una operación que parecía teñida de blanco, sobre todo después de haber visto el Barça como el Madrid le ha birlado esta temporada los fichajes de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva. Pero otra cosa muy distinta es que pueda competir en igualdad de condiciones.

El Madrid mantiene la calma

En Valdebebas no ha sentado especialmente bien el ruido generado en las últimas horas, aunque tampoco ha provocado nerviosismo. La hoja de ruta sigue siendo la misma: negociar con el Manchester City sin entrar en una subasta y confiar en que la voluntad del jugador termine inclinando definitivamente la balanza. Según ha venido informando Libertad Digital gracias a las aportaciones del periodista Sergio Valentín, el fichaje de Rodri por el Madrid se baraja en una horquilla de entre 65 y 75 millones de euros.

Porque, más allá del lógico interés del Barcelona, la realidad es que el Real Madrid continúa siendo el club mejor colocado para hacerse con los servicios de Rodri. El centrocampista internacional nunca ha escondido que regresar a España le seduce y, dentro de ese escenario, el Bernabéu sigue apareciendo como su destino más probable.

Eso no significa que la operación esté cerrada. Ni mucho menos. Queda salvar la principal piedra en el camino: convencer al Manchester City para rebajar unas exigencias económicas que, por ahora, siguen alejadas de las cifras que maneja el Madrid.

Mucho ruido... y una negociación por resolver

Mientras tanto, el Barcelona intenta hacerse un hueco en una negociación que parecía reservada para otros. Si lo conseguirá o si únicamente está elevando la temperatura de la operación es algo que se resolverá en las próximas semanas.

Lo único seguro, a día de hoy, es que el pulso por Rodri ya no es cosa de dos porque un club tan poderoso como el Barça ha decidido entrar en escena. Otra cuestión es que tenga fuerza suficiente para cambiar el desenlace de una operación que sigue dependiendo, sobre todo, de dos actores: el Manchester City y el Real Madrid.