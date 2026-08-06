El Real Madrid blinda a Vinicius: el brasileño renueva su contrato hasta 2032

El Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Vinicius Jr., que amplía su contrato hasta el 30 de junio de 2032. El brasileño seguirá ligado a la entidad madridista durante las próximas seis temporadas después de haberse convertido en uno de los jugadores más importantes de la etapa más exitosa de la historia reciente del equipo.

La ampliación del vínculo entre ambas partes confirma la apuesta del Real Madrid por un futbolista que llegó al Santiago Bernabéu con solo 18 años en julio de 2018 y que, con el paso del tiempo, ha pasado de ser una joven promesa a uno de los referentes mundiales del fútbol.

Desde su llegada procedente del Flamengo, Vinicius ha disputado 375 partidos oficiales con la camiseta del Real Madrid, en los que ha marcado 128 goles. Su trayectoria está marcada por un palmarés al alcance de muy pocos: 14 títulos en ocho temporadas.

El atacante brasileño ha conquistado dos Champions League, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Su protagonismo en estos éxitos ha sido especialmente destacado en las grandes citas. Vinicius fue decisivo en las dos últimas finales de Champions League ganadas por el Real Madrid. En 2022 marcó el gol que dio al equipo la Decimocuarta Copa de Europa frente al Liverpool en París, mientras que en 2024 volvió a ser una de las piezas clave en la conquista de la Decimoquinta ante el Borussia Dortmund en Londres.

Comunicado Oficial: Vini Jr., renovado hasta 2032. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026

Un futbolista decisivo en las grandes noches

La evolución de Vinicius ha sido una de las grandes historias del Real Madrid en los últimos años. El brasileño llegó como un extremo eléctrico con gran capacidad de desborde, pero ha ido incorporando nuevos recursos a su juego hasta convertirse en un futbolista mucho más completo.

Su velocidad, su capacidad para superar rivales en el uno contra uno y su influencia en los metros finales le han convertido en una de las mayores amenazas ofensivas del fútbol mundial. Además, su rendimiento en los partidos de máxima exigencia ha reforzado su condición de jugador diferencial.

El Real Madrid considera que Vinicius representa uno de los pilares de su proyecto deportivo de presente y futuro, junto a una generación de futbolistas llamada a mantener al club en la élite durante los próximos años.

Reconocido entre los mejores del mundo

El impacto del brasileño también ha quedado reflejado en los principales premios individuales. Vinicius recibió el Premio The Best al Jugador de la FIFA en 2024, uno de los mayores reconocimientos individuales del fútbol internacional.

Además, fue elegido mejor jugador de la Champions League 2023-2024, ganó el Balón de Oro de la Copa Intercontinental 2024, fue distinguido como Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022 y recibió el premio al Mejor Jugador Joven de la Champions League 2021-2022.

Su rendimiento le ha permitido formar parte de las principales listas de reconocimiento mundial. Fue incluido en el once mundial de la FIFA en 2024, apareció en el FIFA FIFPro World11 en 2023 y 2024 y estuvo presente en el mejor equipo de la temporada de la Champions League en tres ocasiones: 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024.

El Real Madrid ata a su referente ofensivo

Con esta renovación, el Real Madrid garantiza la continuidad de uno de los jugadores más determinantes de su plantilla. Vinicius Jr. seguirá siendo una de las caras visibles del equipo durante los próximos años y una pieza fundamental en la búsqueda de nuevos éxitos.

El club blanco blinda así a un futbolista que ya forma parte de su historia reciente y que todavía tiene margen para seguir aumentando sus registros. Hasta 2032, Vinicius tendrá por delante el reto de continuar haciendo historia vestido de blanco.