El Real Madrid hace oficial el fichaje de Yan Diomande por 130 millones

El Real Madrid ya tiene a su gran apuesta para reforzar el ataque. El club blanco ha anunciado este jueves el fichaje de Yan Diomande, después de alcanzar un acuerdo con el RB Leipzig para el traspaso del internacional costamarfileño.

El extremo, de 19 años, firma por siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033, y se convierte en la incorporación más mediática del verano madridista.

Aunque el comunicado oficial no detalla las cifras de la operación, el acuerdo ronda los 130 millones de euros —125 millones fijos más otros 15 en variables—, lo que convierte a Diomande en uno de los fichajes más caros de la historia del club. El Leipzig obtiene así una importante plusvalía apenas un año después de incorporarlo desde el Leganés por 20 millones de euros.

Un talento que explotó en el Mundial

Diomande llega al Santiago Bernabéu tras confirmar su enorme proyección durante la pasada temporada en Alemania y después de firmar un brillante Mundial con Costa de Marfil. Recordemos que en su primer curso con el Leipzig anotó 13 goles y repartió 9 asistencias, además de convertirse en el futbolista de la Bundesliga que más regates completó.

El Real Madrid seguía al jugador desde hacía tiempo, aunque no aceleró la operación hasta los últimos días. Las negociaciones se prolongaron más de lo esperado debido a un conflicto entre los representantes del futbolista, cuando el acuerdo entre clubes parecía prácticamente cerrado.

El desenlace supone además un giro inesperado en el futuro del atacante. Durante el Mundial, Diomande había alcanzado un compromiso con el Paris Saint-Germain, pero la irrupción definitiva del Real Madrid y la voluntad del jugador de vestir de blanco acabaron modificando el escenario.

Más competencia para Mourinho

Diomande se desenvuelve en ambas bandas del ataque, aunque su posición natural es la de extremo derecho. Su incorporación incrementa notablemente la competencia ofensiva en el equipo de José Mourinho, que este verano también ha incorporado a Bernardo Silva.

Con la llegada del costamarfileño, el técnico portugués contará en ataque con futbolistas como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick, Bernardo Silva y el propio Diomande, una acumulación de talento que obligará al club a trabajar en el capítulo de salidas durante las próximas semanas para aligerar la plantilla.

Sexto fichaje del verano

El de Diomande es el sexto refuerzo del Real Madrid en este mercado estival. Antes habían llegado Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Marc Cucurella y el delantero Álex Espí, en una profunda remodelación de la plantilla impulsada por Mourinho.

En cuanto a la inversión realizada, el club ha desembolsado 55 millones de euros por Cucurella, 20 millones por Dumfries, 25 millones por Espí y ahora añade una operación que puede alcanzar los 140 millones con las variables incluidas. Bernardo Silva y Konaté llegaron libres tras finalizar sus respectivos contratos.

Con la oficialidad del fichaje de Yan Diomande, el Real Madrid cierra una de las operaciones más relevantes del mercado internacional y suma a una de las grandes promesas del fútbol mundial, llamada a ser una pieza clave en el proyecto blanco para los próximos años.