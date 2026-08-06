6 de agosto de 1922. Seis de la tarde. Sobre la cama del hospital Ramos Mejía, Jacobo Urso da sus últimos alientos. En cuestión de minutos dice adiós para siempre. Se marcha el emblema, el escudo de un equipo que ha sorprendido al país. Sólo tiene 23 años, pero su vida se detiene aquí. Siete días antes estaba disfrutando con lo que más amaba: jugar al fútbol. Aquello le costaría su final...

Nacido en Dolores, paradojas del destino, el 17 de abril de 1899, Jacobo Urso comienza a practicar el fútbol desde pequeño. En su casa, es casi inevitable. De padres italianos, comparte vivienda con 11 hermanos más. Varios de ellos, su padre incluido, aficionados del deporte que comenzaba a dominar el mundo.

A los 12 años ingresa en el Alba, pequeño equipo del barrio. Pero pronto llama la atención de San Lorenzo de Almagro, que le recluta para los juveniles. Va quemando etapas de manera fulminante hasta que con 17 años debuta en el primer equipo. Lo hace el 7 de mayo de 1916. Fecha para el recuerdo eterno del club: es el día que se estrena el Gasómetro, el estadio que será la casa del Ciclón los próximos 60 años.

Jacobo juega en la posición de medio centro izquierda, en un equipo que juega -como es habitual en la época- con tres defensas, dos centrocampistas, y cinco delanteros. Es decir, todo pasa por sus botas. Él defiende, crea, y conecta. Lo hace todo bien, con pundonor y calidad. No es el que más brilla. No es el que se lleva los focos. Pero su presencia es, simplemente, indispensable.

Por eso, en 1919, con 20 años recién cumplidos, se convierte en el primer futbolista de San Lorenzo que es convocado por la selección argentina. Disputará dos Campeonatos Sudamericanos (precursora de la actual Copa América) con la albiceleste.

Una jugada fatídica

Pero todo se acabaría aquel fatídico 30 de julio de 1922, en la cancha del Club Palermo. Allí se enfrentan Club Atlético Estudiantes de Buenos Aires y San Lorenzo de Almagro. El Ciclón va bien ubicado en la tabla general. Lucha por estar arriba. Incluso con esperanzas de alcanzar el título. Es un partido de obligada victoria.

Faltan diez minutos para el final. El resultado es de 0 a 0. En el medio campo un balón cae dividido del cielo. Y como siempre ha hecho, Urso va a por él. En el salto choca con dos adversarios, Comolli y Van Kammenade. Un golpe durísimo. Involuntario, pero demoledor. Urso cae al suelo. No sabe muy bien qué le ha pasado. Él que siempre suele ganar estos duelos. De inmediato se da cuenta que algo no va bien. El dolor es intensísimo. Escupe sangre. Le cuesta respirar...

En la banda todos le dicen que abandone el campo. ¿Dejar el partido? ¿Dejar al equipo con 10, en una época en la que no se permitían las sustituciones? Imposible en la cabeza de Jacobo Urso. Lo más que consiguen es darle un trapo para que se lo ponga en la boca. Trapo que a los pocos segundos ya es intensamente rojo.

Termina el partido, con empate a cero, y Urso es trasladado de manera inmediata al Hospital Ramos Mejía. Ahí se descubre todo: tiene dos costillas rotas, y una de ellas le ha perforado el riñón. Es intervenido de urgencia. Tras la primera operación, un diario argentino le entrevista. "No lo lamento por mí, sino por mi club que necesita de mis esfuerzos para escalar los puestos que faltan para colocar a San Lorenzo a la cabeza del campeonato", dice. Sólo piensa en el fútbol. Sólo piensa en San Lorenzo.

Una segunda intervención de urgencia viene casi seguida. Pero no hay nada que hacer. El 6 de agosto, a la edad de 23 años y después de 107 partidos con su amado equipo, Jacobo Urso fallece.

Recuerdo eterno

El shock es tremendo en el seno del equipo, en la ciudad, y en el país entero. Quién había fallecido, y sobre todo la manera en que había fallecido, genera una gran conmoción.

San Lorenzo, sus compañeros de vestuario, deciden homenajearlo de la mejor manera que saben. De la mejor manera posible. Sobre el campo. Justo antes de la disputa de un partido amistoso ante el Teplitzer Fussball de Checoslovaquia, que andaba de gira por el país, los futbolistas transportan su féretro por las calles del barrio hasta entrar al Viejo Gasómetro. El estadio que había inaugurado él.

Posteriormente su cuerpo es trasladado a su casa, donde 7.000 hinchas acompañan el cortejo fúnebre hasta el cementerio de la Chacarita para darle el último adiós.

Tal día como hoy, un 6 de agosto. El día que se marchó el Mártir del Ciclón. El día que fallecía el futbolista que antepuso su equipo a su vida.