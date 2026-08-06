Vinicius, Infantino y Julián Alvarez han sido los nombres principales de la tertulia de este miércoles en El Primer Palo, moderada por Dani Blanco y en la que estuvieron Paul Tenorio, Sergio Fernández e Ignacio Escudero

"Es una mala noticia que la final del Mundial pueda ser en Marruecos pero, claro, la deben algo" sentenció Escudero a lo que Seegio Fernández dijo que "Infantino tiene ya pocos apoyos y tiene complicada la reelección". Paul Tenorio afirmó que "hay mucha corrucpión en el mundod el fútbol. No son limpias las designaciones"

Sobre el tema Julián Álavrez el jefe de deportes de ABC, José Miguélez compareció en el programa para asegurar que "la culpa la tiene en parte el jugador pero él no está a gusto con el Cholo. Choca con él"

El tema Vinicius y su renovación también fue tratado. "El Madrid seguirá con o sin Vinicus y él será buen jugador aquí o fuera pero si se encuentran será mejor" dijo Paul Tenorio