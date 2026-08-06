La FIFA desmiente a 'The Times' y dice que la decisión sobre si hay final en Marruecos se anunciará "a su debido tiempo"

Desmentido de la información. La FIFA comunicó a EFE que el dato difundido por The Times sobre la promesa del presidente del organismo, Gianni Infantino, a Marruecos en relación a la sede final de la Copa del Mundo de 2030 era "falso y engañoso". Además, afirmó que esta decisión se comunicará "a su debido tiempo".

La reacción por parte de la FIFA se produjo después de la celebración de una reunión de urgencia convocada en Rabat con motivo de otro de los asuntos que agita el mundo del deporte, la idea de crear la filial FIFA Forward Enterprise (FFE), abierta a capital privado para comercializar su competición.

Según publicó el diario británico, Infantino habría ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial 2030, que organizan de forma conjunta España, Marruecos y Portugal, a cambio de recibir apoyos de las federaciones africanas para mantenerse en el cargo. The Times aseguró que el presidente de la FIFA está "desesperado" por conseguir respaldo y poder seguir cuatro años más en el cargo a partir de 2027, cuando se celebrarán elecciones.

En el país marroquí, gran aliado de Infantino desde hace diez años, se pretende que sea el estadio Hassan II, en Casablanca, el escenario del duelo final del torneo mientras desde España la apuesta pasa por el Santiago Bernabéu.

Presión creciente

La iniciativa fallida de la filial FFE ha provocado una crisis y mayor presión a la situación de Infantino dentro del organismo. Son varias las asociaciones que mostraron su oposición a esta idea, desde la UEFA, a la CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol. Asimismo, varias federaciones, entre ellas las de Inglaterra y Gales, retiraron de manera formal su apoyo al actual presidente de la FIFA en caso de una posible reelección.

Incluso, Figo se pronunció en redes sociales para pedir la renuncia de Infantino: "Debería irse. Ahora". El exfutbolista considera que "ha degradado el cargo que prometió elevar" puesto que "ha mentido, engañado e intentado engordar su propio nido a expensas del deporte que se supone que debe servir". El asesor de Ceferin en la UEFA afirmó que "es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol".