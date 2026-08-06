Rodri da el visto bueno al Barça y deja al Real Madrid sin su gran objetivo

Rodrigo Hernández ha tomado una decisión sobre su futuro. El centrocampista del Manchester City finalmente ha dado el visto bueno a la propuesta del FC Barcelona y ha comunicado a la Dirección Deportiva azulgrana su intención de vestir la camiseta del conjunto catalán la próxima temporada. El acuerdo entre jugador y club supone un paso decisivo en una operación que todavía debe superar el último gran obstáculo: la negociación con el Manchester City.

El futbolista, que también estaba en la agenda del Real Madrid, se ha decantado finalmente por la opción del Barcelona, una elección que deja prácticamente descartada la posibilidad de que termine jugando en el Santiago Bernabéu. De hecho, según el entorno azulgrana, el club ya cuenta con el compromiso del internacional español para iniciar las conversaciones con el campeón inglés.

Pero nada es al azar y es que la aparición de Rodri en el mercado responde a una necesidad deportiva del Barcelona. El club azulgrana ha acelerado la búsqueda de un centrocampista de primer nivel después de que Frenkie de Jong no haya evolucionado como se esperaba con el tratamiento conservador al que estaba sometido por sus problemas físicos.

La posibilidad de que el neerlandés tenga que pasar finalmente por el quirófano ha cambiado los planes de la entidad catalana. En caso de operación, el tiempo estimado de recuperación podría situarse entre cuatro y cinco meses, una ausencia que obligaría al equipo dirigido por Hansi Flick a reforzar una posición clave.

Rodri encaja en el perfil que busca el Barcelona: un futbolista con capacidad para organizar el juego, experiencia al máximo nivel y conocimiento del estilo de posesión que históricamente ha identificado al club. Su etapa en el Manchester City, además, ha estado marcada por la influencia de Pep Guardiola, una filosofía futbolística que conecta con la idea que quiere recuperar el conjunto azulgrana.

El Real Madrid asume la derrota en la operación

La decisión de Rodri supone un golpe para el Real Madrid, que también había mostrado un fuerte interés en incorporar al centrocampista. El club blanco llegó a presentar una importante propuesta económica al jugador y mantuvo conversaciones para conocer su predisposición, aunque en Valdebebas nunca tuvieron la sensación de que existiera una convicción total por parte del futbolista.

En el Real Madrid consideran que cualquier jugador que llegue al club debe estar completamente convencido del paso que da y entienden que Rodri nunca transmitió esa seguridad absoluta. Por ese motivo, la entidad madridista ha aceptado la decisión del jugador y le ha deseado suerte en su nueva etapa.

Durante las conversaciones mantenidas con los dirigentes blancos, Rodri explicó los motivos que le llevaron a elegir Barcelona. Entre ellos estarían la conexión con el estilo de juego azulgrana, la influencia de Guardiola en su formación futbolística y la relación cercana con varios jugadores del vestuario catalán tras compartir años de convivencia en la Selección Española.

Ahora llega el turno de negociar con el City

El acuerdo con el jugador no significa que el fichaje esté cerrado. El Barcelona todavía debe alcanzar un entendimiento con el Manchester City, un club que no facilitará la salida de uno de sus futbolistas más importantes.

La operación se moverá en cifras elevadas. La entidad azulgrana sabe que el traspaso no bajará de los 50 millones de euros y las estimaciones sitúan el coste final alrededor de los 60 millones. A esa cantidad habría que añadir el contrato del futbolista, que firmaría por cuatro temporadas con unas condiciones económicas cercanas a los 30 millones de euros brutos por curso.

El Manchester City será ahora la pieza clave de una negociación en la que el Barcelona parte con una ventaja fundamental: el deseo del jugador. Rodri ya ha elegido destino y esa circunstancia puede resultar determinante para que las tres partes encuentren una solución.

El conjunto azulgrana considera que su llegada puede marcar una diferencia inmediata y convertirse en el nuevo líder del centro del campo. Mientras tanto, el Real Madrid deberá buscar alternativas para reforzar esa posición, consciente de que uno de los grandes objetivos del mercado ha elegido finalmente el camino hacia el Camp Nou.