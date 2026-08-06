Vox, Izquierda Unida y Podemos reclaman excluir a Marruecos del Mundial: "Ni una humillación más"

Tras la invasión de Ceuta, las críticas de varios grupos políticos en relación a la organización del Mundial 2030 en colaboración con Marruecos continúan. Si en el día de ayer fueron Sumar y el partido ecologista de Portugal, Livre, los que solicitaron a sus respectivos gobiernos estudiar la posibilidad de excluir a Marruecos de la organización del Mundial 2030, hoy son Vox e Izquierda Unida los que han hecho lo propio.

El partido de Santiago Abascal ha registrado una proposición no de ley para pedir que el Gobierno de España proponga a la FIFA dejar fuera a Marruecos de la organización del Mundial 2030, el cual comparten España, Portugal y Marruecos. Así, entienden que para la organización conjunta entre varios países de un evento de tales dimensiones, todos los anfitriones deben asegurar "plenas garantías de seguridad y estabilidad" y mantener la "confianza, cooperación y lealtad mutua".

Hemos registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados instando a la exclusión de Marruecos como organizador del Mundial 2030. Ni una humillación más a España. pic.twitter.com/FyR1nnmB7y — Pepa R. de Millán 🇪🇸 (@Pepa_Millan) August 6, 2026

De este modo, su proposición se basa en argumentar que "han quebrado por completo los presupuestos de confianza y cooperación sobre los que necesariamente descansa una candidatura compartida". Para Vox "lejos de comportarse como un socio fiable, Marruecos ha vuelto a utilizar la inmigración como un mecanismo de coerción" frente a España, volviendo a demostrar que "no es un socio leal, ni para organizar un evento deportivo de esta magnitud ni para ninguna cuestión de vecindad".

En el comunicado realizado por el partido, aseveran que es necesario que "el Ejecutivo defienda el protagonismo y los intereses de España en la organización del campeonato" y defienda ante la FIFA "la revisión de la participación de Marruecos" en la organización de dicho evento. De esta manera, zanjan el comunicado afirmando que si el país de Mohamed VI puede ser anfitrión y albergar la final "sería visto como una humillación deliberada que debe ser evitada con toda energía por España".

Asimismo, la formación política recalca los rumores sobre la posibilidad de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habría ofrecido a Rabat albergar la final de la competición. Por lo que exigen que el Gobierno se oponga a cualquier decisión que "relegue el protagonismo de España" como organizador del Mundial 2030. "Las sombras de corrupción de esta organización, con favores, dinero opaco y las condenas de anteriores dirigentes como Blatter o Platini, se vuelven a cernir sobre la FIFA", afirman en su comunicado.

La postura de Izquierda Unida

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha explicado que presentarán una proposición no de ley para que esta cuestión se debata en la Cámara baja. Asegura el portavoz que el mundial es "un espacio de amistad" que tiene que ser un lugar de encuentro. Por este motivo, tras la invasión de Ceuta creen que no se puede mantener la organización conjunta con el país del norte de África.

Asimismo, acusan a Marruecos de lanzar "un ataque híbrido" contra España y de no respetar los derechos humanos. Por lo que reclaman excluir a dicho país "hasta que se garanticen los derechos humanos y el respeto a la soberanía española". Además, van más allá de la organización del mundial 2030 y aseguran que Gianni Infantino es un "lacayo de Trump".

Del mismo modo Nahuel González en una entrevista para la cadena SER asegura que plantean que "se estudie el modelo del Mundial 2030" insistiendo que Marruecos "no respeta los derechos humanos", algo que a su juicio "es reiterado":

Declara González que "las instituciones deportivas españolas tienen que dar la cara" por España, por los derechos humanos y por lo que dice que es el pensamiento mayoritario de la sociedad. Y que llevan años trabajando para que el fútbol no sea una herramienta para "blanquear", en este caso Marruecos, las políticas de los Estados.

Las palabras del portavoz de Podemos

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, también ha pedido que se expulse a Marruecos de la organización del Mundial 2030 durante una intervención en el programa En Boca de Todos de Cuatro y posteriormente en sus redes sociales. "Anhelo que España organice el mundial, pero que lo haga con Portugal", ha asegurado.

España no debería organizar el Mundial con una dictadura como Marruecos que no respeta los derechos humanos, y que es responsable de la muerte de más de 140 personas en una operación contra España. El Mundial , lo tendríamos que organizar solo con Portugal. pic.twitter.com/ujlp7DNt2k — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) August 6, 2026

En este sentido, calificado a Marruecos de dictadura que "ha instrumentalizado a 100 personas mandándolas a la muerte" para llevar a cabo una operación política contra nuestro país. Asimismo, ha expresado que no deberían ni organizar ni participar en el mundial, ni ellos ni el resto de dictaduras.

De este modo, la presencia de Marruecos como organizador de la Copa Mundial de la FIFA sigue siendo cuestión de debate. Con las reacciones de Vox e Izquierda Unida ya son cuatro los partidos políticos que se han pronunciado de forma oficial en contra de la presencia del país africano y uno el que lo ha hecho a través de las redes sociales de sus miembros.