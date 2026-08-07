Argentina lidera la defensa de Infantino frente a la rebelión de la UEFA y Noruega

Las decisiones de los últimos días de la FIFA y las cosas que se están filtrando de cara al Mundial 2030 siguen teniendo consecuencias para el organismo internacional… Ahora, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se ha convertido en una de las primeras federaciones nacionales en salir públicamente en defensa de Gianni Infantino tras la crisis institucional que atraviesa la FIFA.

El organismo presidido por Claudio Tapia, alias el Chiqui, emitió un comunicado oficial en el que expresa su respaldo a la gestión del dirigente suizo, al tiempo que valora la decisión del máximo organismo del fútbol mundial de retirar el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que había despertado un amplio rechazo dentro del panorama internacional.

La postura de la federación argentina llega en un momento especialmente delicado para la FIFA. El proyecto FFE pretendía abrir la puerta a la entrada de inversores privados en la gestión de los derechos comerciales de las futuras Copas del Mundo, una posibilidad que encontró una fuerte oposición por parte de varias confederaciones, especialmente la UEFA y la Confederación Asiática (AFC). Las críticas obligaron finalmente a la FIFA a dar marcha atrás, un paso que la AFA considera acertado.

En su comunicado, el organismo argentino reconoce que la propuesta generaba "muchas más incertidumbres que certezas" y destaca positivamente que Gianni Infantino decidiera rectificar. Para la AFA, asumir los errores y pedir disculpas a las 211 federaciones miembro constituye una muestra de responsabilidad institucional y un ejemplo de gobernanza.

#Institucional Respaldo a la gestión realizada los últimos 10 años por Gianni Infantino en la FIFA 📘https://t.co/LlgxadxJ5q pic.twitter.com/REqxzApp97 — AFA (@afa) August 6, 2026

Respaldo político a la gestión de la FIFA

Pese a la controversia generada por el proyecto comercial, el mensaje de la AFA deja claro que el apoyo a Gianni Infantino permanece intacto. De hecho, la federación sudamericana ensalza la transformación experimentada por la FIFA durante la última década bajo el mandato del dirigente suizo y subraya que su gestión se ha basado en principios como la transparencia, el respeto a las estructuras estatutarias y los procedimientos democráticos.

El respaldo argentino se interpreta además como un importante apoyo político dentro del mapa internacional del fútbol. No obstante, la AFA no es la primera, ya que, en los últimos días, otras federaciones como la mexicana y la Confederación Africana (CAF) también han mostrado públicamente su confianza en Gianni Infantino, configurando un bloque que contrasta con la creciente oposición encabezada desde Europa.

La división evidencia el complejo escenario que vive actualmente la FIFA, con federaciones que defienden la estabilidad institucional frente a otras que consideran que la crisis generada por el proyecto FFE ha debilitado seriamente el liderazgo del presidente.

Mientras tanto, la UEFA continúa siendo el principal foco de contestación. Desde el fútbol europeo consideran que la iniciativa de privatizar parte de la explotación comercial del Mundial suponía un cambio estructural de enorme calado y cuestionan la forma en la que se gestó el proyecto antes de ser finalmente retirado.

Noruega mantiene la presión sobre Gianni Infantino

Una de las voces más contundentes contra el presidente de la FIFA vuelve a ser la de Lisa Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol. La dirigente escandinava insistió en que la marcha atrás con el proyecto no modifica su postura y reclamó de nuevo la dimisión inmediata de Infantino.

"Infantino debe dimitir ya. No hay vuelta atrás", afirmó durante una comparecencia pública, en la que aseguró que las disculpas posteriores al encuentro celebrado en Rabat no cambian el fondo del problema. Según Klaveness, las rectificaciones obedecen a la presión ejercida por las federaciones y no alteran la necesidad de abrir una nueva etapa en la dirección del organismo internacional.

La presidenta noruega también restó importancia a las declaraciones del expresidente Joseph Blatter, quien recientemente la mencionó como una posible alternativa para liderar la FIFA. Klaveness recordó algunos episodios de la etapa del dirigente suizo, como sus polémicas declaraciones sobre la indumentaria del fútbol femenino, y evitó profundizar en esa posibilidad.