Ataque separatista en TV3 a Ferran Torres por lucir una pulsera de la Guardia Civil

El rendimiento deportivo de Ferran Torres ha pasado a un segundo plano en el programa deportivo Onze, de la televisión catalana TV3. El periodista Lluís Carrasco ha reprochado al futbolista valenciano su falta de adaptación al FC Barcelona en clave independentista.

"Hablamos de una persona que no ha llegado ni a integrarse. Si fuera de La Masía, diría, ostras, aquí tengo una controversia. Es una persona de afuera que podría haber hecho algún gesto para integrarse. Y me da vergüenza hablar de estas cosas. Cuando sale con la gorra de Trump y con la pulsera de la Guardia Civil, que muestre un mínimo de respeto y de integración con el FC Barcelona", afirmó Lluís Carrasco.

El periodista fue más lejos relacionando la muerte de Josep Sunyol con la pulsera que luce Ferran Torres: "Hace 90 años que fusilaron a Josep Sunyol, presidente del FC Barcelona. Lo detuvieron en la Sierra de Guadarrama un grupo paramilitar de la Guardia Civil... y este señor me va a enseñar a mí, aficionado del Barcelona, que lleva eso, lo siento, pero no".

Es entonces cuando pasa a señalar su rendimiento en el terreno de juego: "Que su rendimiento en el terreno de juego son cinco ocasiones para que haga un gol", pero rápidamente vuelve a hacer hincapié en el tema de integración política: "Y encima sus gestos no son de integración sino de expresión hacia su sagradísima institución. Me quedo sin argumentos por defenderlo".

Lluís Carrasco: "(Ferrán Torres) no ha llegado ni a integrarse. Cuando sale con la gorra de Trump y la pulsera de la Guardia Civil, ¡que muestre un poco de respeto e integración!". "Integrarse" es odiar a España y lucir una estelada. Basura lazi de TV3.pic.twitter.com/UReA0WfaEQ — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) August 6, 2026

Y posteriormente el periodista señaló: "¿Qué valoro en positivo de una persona que me dice que busca la felicidad? Como diciendo, aquí no tengo la felicidad". Por otro lado, el periodista afirmó que si el futbolista sale "no lloraré, yo lloraré cuando salga Casadó. Si sale Casadó, yo lloraré, me sabrá muy triste, porque es un jugador notable en todos los partidos".