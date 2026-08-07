El plan del Madrid con Mastantuono: cesión a la Fiorentina sin opción de compra

Franco Mastantuono ya tiene destino para la temporada 2026-27. El Real Madrid y la Fiorentina han hecho oficial el acuerdo para la cesión del centrocampista argentino hasta el 30 de junio de 2027, una operación con la que el club blanco busca acelerar la adaptación de una de sus grandes apuestas de futuro al fútbol europeo antes de su regreso al Santiago Bernabéu.

El anuncio llegó mediante un breve comunicado del Real Madrid: "El Real Madrid C. F. y la ACF Fiorentina han acordado la cesión del jugador Franco Mastantuono hasta el final de la próxima temporada, el 30 de junio de 2027". Al mismo tiempo, la entidad italiana dio la bienvenida al futbolista con un vídeo publicado en sus canales oficiales, con el que se confirma el inicio de una nueva etapa para el joven talento argentino.

La operación responde al plan diseñado por el club blanco desde hace semanas. Aunque el futbolista no descartaba la posibilidad de regresar cedido a River Plate para continuar su evolución en Argentina, el Real Madrid siempre priorizó una cesión dentro del fútbol europeo. La dirección deportiva entiende que competir en una de las grandes ligas del continente permitirá al jugador acelerar su adaptación táctica, física y competitiva antes de incorporarse definitivamente al proyecto madridista.

Una cesión sin opción de compra

El préstamo se ha cerrado sin cláusula de compra, una muestra de la confianza que el Real Madrid mantiene en el potencial de Franco Mastantuono. El argentino regresará al club blanco al término de la próxima campaña para incorporarse a la plantilla con un mayor bagaje competitivo.

El acuerdo también contempla el reparto del salario del futbolista entre ambas entidades. Tanto el Madrid como la Fiorentina asumirán el 50% de la ficha del jugador, cifrada en torno a los tres millones de euros anuales.

Desde Valdebebas consideran que la primera temporada de Mastantuono en España, marcada por una adaptación irregular, no altera la enorme proyección que sigue viendo el club en el internacional argentino. La prioridad era encontrar un destino donde pudiera disfrutar de continuidad y asumir un papel protagonista, algo que el propio futbolista también valoraba como esencial para su crecimiento.

La conversación mantenida con Fabio Grosso terminó siendo determinante. El técnico italiano trasladó personalmente al jugador la importancia que tendrá dentro del nuevo proyecto deportivo de la Fiorentina, un equipo que afronta una profunda reconstrucción con el objetivo de regresar a las posiciones europeas de la Serie A.

Florencia recibe a su nueva estrella

La llegada de Mastantuono a Florencia ha despertado una enorme expectación entre la afición viola. Cerca de medio millar de seguidores acudieron al aeropuerto de Peretola para recibir al argentino, que fue recibido entre cánticos, bufandas y decenas de peticiones de fotografías y autógrafos.

Con un estilo desenfadado, gafas de sol, vaqueros y una guitarra entre su equipaje, el centrocampista aterrizó en Italia convertido ya en uno de los grandes reclamos del mercado estival de la Fiorentina. El club toscano considera su incorporación como uno de los movimientos estratégicos del verano y confía en que el argentino lidere el crecimiento de un equipo que la pasada temporada sufrió para alejarse de la zona baja de la clasificación.

Su doble ascendencia italiana, tanto por parte de padre como de madre, también ha facilitado la operación, ya que no ocupará plaza de extracomunitario dentro de la plantilla.

Nada más llegar a Florencia, Mastantuono se desplazó al Viola Park para completar las primeras pruebas físicas y conocer las instalaciones que serán su nuevo hogar durante la próxima temporada. Allí comenzará a trabajar bajo las órdenes de Fabio Grosso, que pretende construir alrededor del argentino buena parte del nuevo proyecto deportivo.

Para la Fiorentina supone el octavo fichaje del verano y un golpe importante en el mercado, ya que el club italiano logró adelantarse al interés de varias entidades tanto de la Serie A como de la Premier League.

Mientras tanto, el Real Madrid seguirá muy de cerca la evolución de uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol sudamericano. En el club blanco están convencidos de que un año de continuidad en el exigente fútbol italiano será el mejor paso antes de regresar al Santiago Bernabéu con más experiencia y preparado para competir por un puesto en la plantilla madridista.