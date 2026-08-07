Juanma Rodríguez: "El mayor saboteador del fichaje de Rodri ha sido el propio Rodri"

Mientras el madridismo sigue debatiendo quién es el responsable de que Rodri Hernández no vaya a vestir finalmente de blanco, Juanma Rodríguez ofrecer la versión que le trasladan desde las más altas instancias del Real Madrid. Y su conclusión es demoledora: "El mayor saboteador del fichaje de Rodri por el Real Madrid ha sido el propio Rodri".

Este jueves por la noche, el conocido periodista interrumpió momentáneamente sus vacaciones para intervenir en el programa que él mismo dirige y presenta en esRadio, El Primer Palo, y rechazar frontalmente las críticas dirigidas a la dirección deportiva del Real Madrid por no haber cerrado la operación.

A su juicio, es "injusto" responsabilizar a José Ángel Sánchez después de semanas asegurando que el internacional español acabaría llegando al Bernabéu. "Lo que no puede ser es decir durante dos meses que Rodri va a venir y, cuando no viene, responsabilizar a la dirección deportiva del Real Madrid", defendió. "José Ángel será mejor o peor, pero es y ha sido el director del club más importante de la historia durante su etapa deportiva más gloriosa", añadía.

Una oferta de 15 millones netos... y el City no era el problema

Juanma fue un paso más allá y desveló cuál era, según su información, la propuesta del Real Madrid. El club blanco habría ofrecido a Rodri 15 millones de euros netos por temporada durante cuatro campañas, mientras que la negociación con el Manchester City no se consideraba un obstáculo insalvable, ya que el traspaso podía cerrarse por una cifra cercana a los 50 o 60 millones de euros, al entrar el futbolista en su último año de contrato.

Eso sí, recordó que la operación suponía un enorme riesgo económico, ya que el coste total rondaría los 180 millones de euros entre traspaso y salario para un jugador de 30 años que venía de una grave lesión de rodilla y de pasar recientemente por el quirófano.

"No le apetecía fichar por el Madrid"

Según el director de El Primer Palo, el verdadero problema apareció cuando el Real Madrid contactó directamente con el futbolista. "Me dicen el 26 de julio que no ha habido ningún movimiento por Rodri, pero que el mercado puede variar", explicaba Rodríguez. "Quien diga que el acuerdo con Rodri estaba cerrado, directamente está mintiendo", ha añadido.

En ese momento, sostiene, el club detectó que Rodri no tenía un especial interés en jugar en el Santiago Bernabéu. Tanto es así que, siempre según esta versión, José Mourinho llegó a intervenir personalmente para convencer al internacional español, aunque tampoco consiguió cambiar su postura. Para Juanma, el portugués comprobó exactamente lo mismo que ya habían percibido los responsables del club: que el jugador no estaba decidido a dar el paso.

El periodista añadió, además, que Rodri seguía molesto por la ausencia institucional del Real Madrid en la gala del Balón de Oro —"aún tiene atragrantada esa gala", fueron sus palabras— y que sospechaba que el interés blanco respondía más al impacto mediático de incorporar al MVP del Mundial 2026 y capitán de la selección española que a una necesidad estrictamente deportiva.

"Me veo más jugando en el Barça"

La revelación más llamativa llegó al final de su relato. Juanma aseguró que el propio Rodri terminó comunicando al Real Madrid que agradecía el interés, pero que por estilo de juego se veía más jugando en el Barcelona que en el conjunto blanco, una decisión que, a su juicio, explica el desenlace de una operación que nunca llegó a cristalizar. "Decir que ha sido por dejadez, desconocimiento o inoperancia de la dirección deportiva del Madrid… yo no lo comparto", apuntó.

Por ello, el periodista insiste en que no comparte las críticas dirigidas a la dirección deportiva madridista. En su opinión, el verdadero motivo del fracaso de la operación no fue la falta de iniciativa del club, sino la voluntad del propio futbolista, cuya predisposición, sostiene, nunca fue la necesaria para vestir la camiseta del Real Madrid.