La intrahistoria del caso Rodri: por qué el Real Madrid le deja escapar cuando lo tenía hecho

El fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid ha dado un vuelco radical en apenas unas horas. Lo que durante semanas parecía una operación encaminada a convertirse en uno de los grandes movimientos del verano ha dado un giro de 180 grados para pasar de blanco… a azulgrana. Y todo, según ha desvelado Sergio Valentín —director y presentador de Fútbol es Radio—, por una serie de decisiones internas en el club madridista que acabaron paralizando una negociación que estaba muy avanzada.

En las últimas semanas, Libertad Digital ya había venido informando de que el internacional español era la gran prioridad de José Mourinho para reforzar el centro del campo y, sobre todo, para llevar la manija del juego blanco. Una figura de la que el Madrid ha carecido tras la marcha de Toni Kroos tras la Eurocopa de 2024.

El técnico portugués considera que el todavía futbolista del Manchester City (le queda un año más de contrato) es el heredero ideal para asumir el liderazgo de la medular. Desde este periódico también se había contado que el Real Madrid había intensificado los contactos tanto con el entorno del jugador como con el Manchester City.

La gran novedad la ha aportado ahora Sergio Valentín. Según el periodista de Libertad Digital, el acuerdo no solo estaba cerrado con Rodri, que había dado el visto bueno absoluto a la operación —con un contrato por cuatro temporadas—, sino que también existía un entendimiento muy avanzado con el Manchester City para facilitar el traspaso, por una cantidad de entre 65 y 75 millones de euros.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado, la operación sufrió un frenazo inesperado.

La decisión que cambió toda la negociación

Siempre según la información de Sergio Valentín, el jefe de ojeadores del Real Madrid, Juni Calafat, trasladó al presidente del club, Florentino Pérez, la posibilidad de rebajar todavía más el precio del futbolista. Pérez aceptó esa estrategia y ordenó detener temporalmente la negociación para intentar obtener mejores condiciones económicas. Una decisión que terminó cambiándolo todo.

🚨🚨 Os cuento qué ha pasado con Rodri y qué está pasando 🚨🚨 ES INCREIBLE LA HISTORIA🚨🚨 Todo ha ocurrido, como he expuesto en otro tuit, porque el Madrid es un transatlántico con grietas en su gestión El acuerdo estaba hecho, con Rodri al 100% y casi totalmente con el… pic.twitter.com/qIuNUIpMdY — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) August 6, 2026

Desde el entorno del jugador se le trasladó que el Real Madrid pretendía renegociar el precio con el City. El problema llegó cuando el conjunto inglés se negó a modificar las condiciones inicialmente pactadas. Lejos de esperar indefinidamente, el Manchester City comenzó a mover al futbolista en el mercado en busca de nuevos pretendientes.

Rodri, según la versión ofrecida por Sergio Valentín, mantuvo durante todo ese tiempo como única prioridad: fichar por el Real Madrid. Sin embargo, el club blanco siguió firme en su postura de no aumentar la oferta mientras el City no rebajara sus exigencias, una situación que habría terminado por agotar la paciencia del centrocampista internacional español.

Mourinho, Deco y el Barça entran en escena

En medio de toda esta historia apareció Jorge Mendes. Según explica Valentín, el representante portugués puso al corriente de toda la operación a José Mourinho, que quedó sorprendido por cómo se había gestionado un fichaje que parecía prácticamente encarrilado.

Mientras tanto, el escenario cambió de forma radical hace apenas unos días. Tal y como ha venido informando Libertad Digital, el Barcelona irrumpió con fuerza en la carrera por Rodri. Deco, director deportivo de la entidad culé, habló con el futbolista y el técnico Hansi Flick también trasladó personalmente su interés al internacional español. Incluso algunos compañeros de la selección habrían participado en ese acercamiento para convencerle de vestir de azulgrana.

Del ahorro... a pagar más

La consecuencia, siempre según esta reconstrucción de los hechos, resulta especialmente dolorosa para el Real Madrid. El Manchester City ha conseguido introducir un competidor de primer nivel en la operación, provocando que el precio del futbolista vuelva a subir.

Paradójicamente, el club blanco, que paralizó la negociación para intentar abaratar el fichaje, podría verse ahora obligado a desembolsar una cantidad superior si quiere recuperar una operación que hace solo unos días tenía muy encarrilada. Además del incremento económico, deberá volver a convencer a un Rodri que ya había dado el sí al Real Madrid, pero que ahora contempla un escenario muy distinto tras meses de espera.

La historia, que parecía escrita a favor del conjunto blanco, ha dado un giro inesperado de 180 grados. Lo que era una operación prácticamente cerrada se ha convertido en una batalla abierta con el Barcelona como nuevo actor protagonista y con un desenlace que vuelve a estar completamente en el aire.