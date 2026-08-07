Rubiales arremete contra Sánchez e Infantino: "Han dañado gravemente la candidatura de España para el Mundial 2030"

Luis Rubiales ha vuelto a situarse en el centro del debate futbolístico con unas explosivas declaraciones sobre la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial de 2030. El que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) entre mayo de 2018 y septiembre de 2023 responsabiliza directamente a Pedro Sánchez y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de haber debilitado la posición española hasta el punto de poner en riesgo que la final se dispute en el estadio Santiago Bernabéu.

En una entrevista concedida a Marca, Rubiales asegura que ambos "han dañado gravemente la candidatura de España" y defiende que, de seguir al frente de la Federación, el escenario actual habría sido "muy distinto". Según su versión, el proyecto inicial situaba a España como el gran referente de la candidatura, con Portugal y Marruecos como socios de un plan liderado desde nuestro país.

"España era la locomotora"

"Marruecos se incorporó sabiendo que era el vagón de un tren cuya locomotora era España", afirmó Rubiales, convencido de que la pérdida de peso de la candidatura española responde tanto a la gestión política como a los intereses existentes dentro de la FIFA.

El expresidente de la Federación, que dimitió en septiembre de 2023 acorralado por el caso Jenni Hermoso, sostiene que el gran objetivo era que la final del Mundial se disputara en el Santiago Bernabéu, un plan que, según él, estaba bien encaminado antes de abandonar la presidencia de la RFEF. Sin embargo, considera que su salida cambió por completo el equilibrio de fuerzas y abrió la puerta a que Marruecos aspire ahora a albergar el partido más importante del torneo.

Dardo directo a Pedro Sánchez

Rubiales fue especialmente duro con el presidente del Gobierno, a quien acusa de haber antepuesto otros intereses a los de la candidatura española.

En su opinión, la implicación de Pedro Sánchez en las relaciones con Marruecos y la pérdida de influencia institucional de España tras su marcha de la Federación han terminado favoreciendo al país africano en la pugna por la final del Mundial. Son afirmaciones realizadas por el expresidente de la RFEF que no han sido respaldadas con pruebas públicas.

Tampoco se libra Infantino. Rubiales considera que el presidente de la FIFA ha desempeñado un papel decisivo en este cambio de escenario y lamenta que España pueda quedarse sin la inauguración y sin la final de un torneo cuya candidatura, recuerda, nació con un claro liderazgo español.

"España debería retirarse si pierde la final"

En este sentido, el expresidente fue más allá al plantear una posibilidad que no deja indiferente: si finalmente España no alberga la final del Mundial 2030, cree que debería replantearse su continuidad en la candidatura conjunta.

Para Rubiales, carecería de sentido organizar el campeonato sin los encuentros de mayor simbolismo después de que, además, los tres partidos inaugurales conmemorativos hayan sido asignados a Uruguay, Argentina y Paraguay. "¿Qué sentido tiene entonces?", vino a preguntarse durante la entrevista, insistiendo en que el proyecto ha perdido buena parte de la relevancia que tenía inicialmente para España.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para la FIFA y para la organización del Mundial 2030, con crecientes tensiones entre distintas federaciones europeas y el organismo que preside Infantino sobre el rumbo del fútbol internacional.