Tebas pone en entredicho el 'perdón de Rabat': "La FIFA no necesita disculpas, sino rendir cuentas"

La guerra entre Javier Tebas y Gianni Infantino suma un nuevo y explosivo capítulo. El presidente de LaLiga aprovechó este viernes el comunicado emitido por la FIFA tras su reunión de urgencia en Rabat para lanzar un durísimo ataque contra la cúpula del organismo internacional, al considerar que todo lo sucedido responde a un problema mucho más profundo que un simple fallo de comunicación.

Para Tebas, el encuentro celebrado en Marruecos y las disculpas posteriores de la FIFA no cierran ninguna crisis. Más bien al contrario. "El problema de la FIFA no es de comunicación. Es de gobernanza", denuncia el dirigente español en su cuenta de X (Twitter), convencido de que lo ocurrido durante las últimas semanas evidencia una forma de dirigir el fútbol mundial basada en el personalismo, la opacidad y la ausencia de controles.

EL PERDÓN DE RABAT: ¿AQUÍ NO HA PASADO NADA? La reunión de Rabat y el posterior comunicado de la FIFA son tan sorprendentes como preocupantes. El secretario general, Mattias Grafström, que hace apenas unos días calificaba lo ocurrido como una serie de hechos "tristes y… pic.twitter.com/JXS6HdatY2 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 7, 2026

"Pedir perdón no sustituye a rendir cuentas"

El máximo dirigente de LaLiga recordó que el propio secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, llegó a calificar los hechos de "tristes y reprochables", antes de mostrar públicamente su respaldo a Gianni Infantino tras la reunión de Rabat.

Ese giro es, precisamente, uno de los aspectos que más indignan a Tebas. "No. Hay errores de gestión que pueden explicarse e incluso perdonarse. Pero ocultar decisiones trascendentales al Consejo, a las federaciones miembro y hasta a los propios altos ejecutivos de la FIFA no es un problema de comunicación. Es una gravísima quiebra de la gobernanza institucional", denunció.

El presidente de LaLiga insiste en que reconocer que hubo ocultación obliga a depurar responsabilidades. A su juicio, quien impulsó y dirigió personalmente ese proceso no puede quedar exonerado con una simple disculpa pública.

Balogun, Trump y la investigación en EEUU

Tebas fue incluso más allá al recordar que el mayor escándalo del último Mundial no fue únicamente el intento de abrir el negocio de las competiciones internacionales a inversores privados o la polémica venta de entradas.

Para el dirigente español, el episodio más grave fue la suspensión de la sanción a Balogun después de las presiones políticas reconocidas públicamente por Donald Trump, permitiéndole disputar el siguiente encuentro. Un episodio que calificó de "interferencia política intolerable" en la independencia disciplinaria del fútbol y sobre el que, según lamentó, Infantino ofreció "explicaciones peregrinas".

Además, recordó que un destacado representante demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha abierto una investigación y ha requerido formalmente al presidente de la FIFA para que entregue documentación sobre posibles relaciones de favor, actuaciones del Departamento de Justicia estadounidense y la gestión de la venta de entradas.

Críticas a la AFA y al modelo de 'Chiqui' Tapia

El presidente de LaLiga tampoco dejó pasar los comunicados de apoyo emitidos por distintas federaciones nacionales, entre ellas la Asociación del Fútbol Argentino. Lejos de interpretar esos respaldos como un cierre de filas positivo, Tebas cree que representan precisamente uno de los principales males del fútbol internacional.

A su juicio, la forma de ejercer el poder de Claudio "Chiqui" Tapia guarda demasiadas similitudes con el modelo implantado por Infantino: una gestión personalista, con escasos contrapesos y en la que, asegura, se difuminan las fronteras entre la institución y quien la dirige.

"El perdón de Rabat"

Frente al silencio mayoritario, Tebas quiso reconocer públicamente a los dos altos ejecutivos de la FIFA que, según diversas informaciones, se opusieron a la resolución aprobada en Rabat.

"En una organización dominada por el personalismo y el silencio, discrepar exige valentía", afirmó, antes de reclamar que otros dirigentes sigan el camino marcado por la UEFA, sus 55 federaciones miembro, las Ligas Europeas, FIFPRO, Luis Figo o el príncipe Ali bin Al Hussein.

Porque, para Tebas, lo ocurrido en Marruecos no puede quedar como un simple episodio administrativo. "Rabat no puede convertirse en una ceremonia de absolución entre quienes fueron apartados del proceso y quien los apartó", escribió.

Su conclusión fue tan contundente como demoledora para la imagen de la FIFA. "Pedir perdón no sustituye a rendir cuentas. Los apoyos interesados tampoco pueden convertir lo imperdonable en un simple error de comunicación. Ese día pasará a la historia de la infamia de la FIFA con un nombre: 'El perdón de Rabat'."