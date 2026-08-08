El Balón de Oro calienta el fichaje de Rodri por el Barça y reabre la herida del Real Madrid

El posible fichaje de Rodri Hernández por el FC Barcelona ha saltado a la palestra en las últimas horas y ahora ha dado un inesperado salto de dimensión. El motivo es que la cuenta oficial del Balón de Oro ha situado al centrocampista español en la órbita azulgrana hasta el punto de plantear públicamente si el jugador se incorporará a la lista de futbolistas que han ganado el prestigioso galardón y posteriormente han vestido la camiseta del Barça.

La publicación ha sorprendido por la seguridad con la que aborda una operación que todavía no está cerrada. Lo que se conoce de momento es que Rodri ya habría dado su visto bueno para negociar su llegada al Barcelona, pero falta lo más importante: que el club catalán y el Manchester City alcancen un acuerdo económico por el traspaso del internacional español.

La operación, además, tendría una lectura deportiva e histórica. Si finalmente Rodri se convierte en jugador azulgrana, el Barcelona pasaría a contar con 11 ganadores del Balón de Oro en su historia, igualando al Real Madrid y quedándose a solo uno del AC Milan, actual líder con 12.

Will RODRI join the list? 😳 Here are the winners of the Ballon d'Or who have played for BARCELONA ⬇️🔵🔴https://t.co/7DJHwNmHEx — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2026

Un fichaje que ya huele a realidad

El escenario que dibujan las últimas informaciones apunta a que Rodri tiene decidido su próximo destino. El jugador, que todavía mantiene contrato con el Manchester City por una temporada más y había estado negociando con el Real Madrid en las últimas semanas, habría dado permiso al Barcelona para iniciar las conversaciones con el conjunto inglés. El centrocampista considera el proyecto dirigido por Hansi Flick como su opción preferente para la próxima temporada.

El Barça ya ha movido ficha. Tanto que su primera oferta habría ascendido a 45 millones de euros, una cantidad rechazada por el Manchester City. El club inglés considera insuficiente esa propuesta pese a que al futbolista le queda únicamente un año de contrato. ¿Cuánto pide el conjunto inglés? Su valoración se sitúa en torno a los 75 millones, aunque la operación podría terminar cerrándose por una cantidad situada entre los 55 y los 60 millones de euros.

El Barcelona busca así incorporar a uno de los centrocampistas más determinantes del fútbol mundial y, al mismo tiempo, reforzar una plantilla que ya cuenta con varios compañeros de Rodri en la Selección Española. Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí y Dani Olmo son algunos de los internacionales con los que podría compartir vestuario en el Camp Nou.

La herida del Balón de Oro de 2024

El posible desembarco en Barcelona también tiene una dimensión especial por la relación de Rodri con el Real Madrid. El centrocampista fue Balón de Oro en 2024 por delante de Vinicius Junior y Jude Bellingham, una decisión que provocó el enfado del club blanco, cuya comitiva no acudió a la ceremonia de entrega como gesto de protesta.

Ahora, casi dos años después, el futbolista que levantó aquel trofeo podría acabar vistiendo la camiseta del gran rival del Real Madrid. Y no solo eso: su llegada permitiría al Barça alcanzar al conjunto madridista en una de las estadísticas históricas más simbólicas del fútbol europeo.

De momento, el acuerdo no está cerrado. El City debe decidir si acepta rebajar sus pretensiones y el Barcelona tendrá que mejorar su primera propuesta. Pero mientras los dos clubes negocian, el propio Balón de Oro ha echado más leña al fuego: Rodri todavía no es jugador del Barça, pero todo apunta a que el fichaje está cada vez más cerca.