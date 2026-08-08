El lado oscuro del Mundial 2026: terrorismo contra Messi y acoso a Cristiano

El Mundial de 2026 tuvo un lado oscuro que permaneció oculto mientras las selecciones luchaban por el título. Ahora ha salido a la luz un informe policial que ha revelado la magnitud de las amenazas detectadas durante el torneo, con Lionel Messi como principal objetivo. De hecho, entre las alertas investigadas hubo incluso planes de atentado contra el futbolista argentino y falsas amenazas de bomba que obligaron a desplegar dispositivos especiales de seguridad.

Tal fue la magnitud del evento y de la gravedad del asunto que, mientras millones de aficionados seguían los partidos, un centro de mando coordinado por el FBI y el Centro de Cooperación Policial Internacional (IPCC) monitorizaba en tiempo real cualquier amenaza capaz de poner en peligro a jugadores, árbitros o espectadores. Los informes diarios consultados por Prensa Ibérica muestran que Messi y Cristiano Ronaldo concentraron buena parte de la atención de los investigadores.

Dos amenazas directas contra Messi

La situación más grave se produjo antes del partido entre Argentina y Jordania, disputado en Dallas. El motivo es que un hombre telefoneó al aeropuerto de la ciudad para anunciar que él y otras dos personas acudirían al estadio con bombas caseras y un fusil AR-15. Según el parte policial, los presuntos atacantes afirmaron que pretendían atentar contra policías y jugadores de ambos equipos y mencionaron expresamente a Messi como objetivo.

La alerta volvió a activarse, esta vez antes del encuentro entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final. Esta ocasión fue porque un usuario publicó en la red social X un mensaje en el que aseguraba que iba a entrar en el estadio de Atlanta y hacer explotar a Messi mediante cuatro bombas adheridas a su cuerpo.

La amenaza desencadenó una importante operación de seguridad. Durante el encuentro, además, una llamada anónima aseguró que había tres bombas escondidas en diferentes cubos de basura situados en las gradas. Los especialistas en explosivos y las unidades caninas K-9 registraron las instalaciones para descartar cualquier riesgo. Finalmente, se trató de una falsa alarma.

Cristiano Ronaldo tampoco escapó al peligro

Messi no fue la única gran estrella sometida a vigilancia especial. Cristiano Ronaldo también protagonizó varios incidentes de seguridad durante el torneo, aunque en su caso los informes destacan especialmente los episodios de acoso.

El primer aviso llegó el 14 de junio, cuando un empleado de la FIFA alertó de la presencia de un hombre sospechoso que estaba intentando obtener información sobre el alojamiento del delantero portugués. Dos días después, el individuo consiguió entrar en el hotel de la selección portuguesa en Houston e intentó acceder al ascensor junto a Ronaldo. Fue detenido por la Policía y aseguró que únicamente quería hacerse un selfie con el futbolista.

Pero no quedó ahí la cosa, sino que otro aficionado fue detenido posteriormente en Toronto después de protagonizar un episodio similar. Los informes también recogen incidentes en Miami y la invasión del terreno de juego durante el Portugal-Croacia por parte de un espectador que llevaba una camiseta de Ronaldo y trató de acercarse al jugador.

Los árbitros, bajo una presión extrema

La tensión tampoco se limitó a las estrellas. De hecho, los árbitros sufrieron una auténtica avalancha de amenazas después de algunas de las decisiones más polémicas del campeonato.

Por ejemplo, el francés François Letexier recibió más de 6.000 mensajes de odio en su teléfono personal después de dirigir el Argentina-Egipto. Su compañero en el VAR, Willy Delajod, también fue objeto de numerosas amenazas de muerte en las redes sociales.

Pero no sólo eso, sino que el Mundial dejó además otros episodios preocupantes. Kylian Mbappé fue víctima de insultos racistas después de la victoria de Francia frente a Paraguay, mientras que Alexander Sørloth y su esposa recibieron amenazas de muerte después de una acción ocurrida durante el encuentro de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega.

No hay que olvidar que, detrás del espectáculo deportivo, funcionó durante todo el torneo una compleja estructura policial destinada a anticiparse a cualquier incidente. Desde el IPCC, agentes estadounidenses trabajaron junto a las fuerzas de seguridad de los países participantes para rastrear amenazas terroristas, comportamientos violentos y situaciones de acoso.

Los informes revelados muestran así una realidad muy distinta a la que se veía desde las gradas: mientras los futbolistas competían por levantar la Copa del Mundo, los cuerpos de seguridad libraban una batalla silenciosa para protegerlos.

El Mundial terminó con España como campeona, pero los documentos ahora conocidos revelan que, lejos de los focos, el torneo estuvo acompañado por una preocupación constante: que la pasión por el fútbol no terminara convirtiéndose en una tragedia.