Las nuevas reglas de Mourinho en el vestuario del Real Madrid

Nuevas normas en el vestuario. La llegada de Mourinho al banquillo del Real Madrid no solo supondrá cambios tácticos en el terreno de juego, sino que el portugués ha modificado otros elementos que no le terminaban de convencer fuera del campo. Según informan desde AS, las alteraciones se han producido en la nutrición, las sanciones por llegar tarde y en asuntos relacionados con las lesiones.

En el tema de la alimentación, el nutricionista deja de ser una persona consultiva para pasar a ser determinante en los menús del desayuno y de la merienda, estos serán cerrados y pautados con la finalidad de conseguir un buen rendimiento.

En lo que se refiere a los 'castigos' por acudir tarde, el luso se desmarca de poner una cifra económica como multa. Aquellos que no estén a la hora indicada se quedarán en solitario en el gimnasio, excluidos del entrenamiento de grupo. Los jugadores deben acudir a Valdebebas una hora antes de que comience la sesión, de no ser así, pasarán la jornada en la sala de musculación.

Respecto a las lesiones, la recuperación se hará en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. La plantilla podrá trabajar con preparadores personales, pero lo hará en Valdebebas ya sea mañana o tarde, no se recurrirá a tratamientos externos. A ello se suma algo ya vigente, todo debe ir en consonancia con el club y su equipo de preparadores. La nueva medida de Mourinho añade más supervisión durante estos periodos.

Por otro lado, también se ha podido ver la importancia de la unión y el colectivo. Desde el club se han compartido imágenes en las que plantilla y cuerpo técnico comparten el momento de la comida en Valdebebas, algo que no era habitual.

Con amistosos ya disputados, el estreno en LaLiga del Real Madrid a las órdenes del portugués se producirá el próximo sábado 22 de agosto y no lo harán en casa. El conjunto se desplazará hasta Barcelona para medirse al Espanyol a las 16:30.