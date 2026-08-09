La FIFA defiende a Infantino y avisa contra el 'esfuerzo concertado' para socavar su presidencia

La FIFA ha decidido subir el tono ante las crecientes críticas recibidas en los últimos días y ha lanzado un contundente mensaje para defender tanto el funcionamiento de la organización como el mandato de su presidente, Gianni Infantino. En un comunicado difundido este sábado, el máximo organismo del fútbol mundial deja claro que no permitirá que se impulsen procesos relacionados con la elección presidencial que no respeten sus Estatutos ni el marco democrático establecido.

El pronunciamiento llega después de las recientes manifestaciones de la Conmebol y de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en apoyo de Infantino y en un contexto de creciente debate alrededor del futuro de la presidencia de la FIFA. El organismo asegura haber mantenido conversaciones con asociaciones miembro y confederaciones de todo el mundo antes de fijar públicamente su posición.

"La FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección del presidente de la FIFA que sea inconsistente con los estatutos, los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido", señala el comunicado.

Defensa cerrada de Infantino

La FIFA reivindica además la legitimidad de Infantino, elegido por las asociaciones miembro, y recuerda que continúa ejerciendo su mandato. El organismo considera que algunas de las críticas recientes forman parte de un intento coordinado de debilitar tanto a su presidente como a la propia institución.

En uno de los párrafos más contundentes del comunicado, la FIFA sostiene que existe "un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su presidente". El organismo también lanza un mensaje directo a quienes cuestionan la gestión de Infantino: aquellos que no dispongan del respaldo suficiente entre las asociaciones miembro, sostiene, no deberían intentar conseguir mediante acusaciones o desinformación aquello que no pueden alcanzar a través de los mecanismos democráticos previstos.

La FIFA asegura, además, que algunas de las informaciones publicadas recientemente contienen afirmaciones que considera "no fundamentadas" e incluso "demostrablemente falsas". Su posición es clara: la repetición de una acusación no convierte esa acusación en verdadera.

El comunicado supone así una defensa pública y sin matices de la actual estructura de poder en el organismo internacional, especialmente en un momento en el que cualquier movimiento relacionado con la futura elección presidencial adquiere una especial relevancia.

"El escrutinio no es una licencia"

La FIFA también trata de marcar la diferencia entre las críticas legítimas y aquellas informaciones que, a su juicio, buscan perjudicar deliberadamente a la institución. El organismo asegura que acepta el escrutinio y el debate, pero advierte de que existen límites cuando se presentan como hechos afirmaciones que no han sido demostradas.

"La FIFA acoge con agrado el escrutinio legítimo", afirma el comunicado, antes de advertir de que ese escrutinio no puede convertirse en una vía para "distorsionar hechos" o amplificar acusaciones sin fundamento.

La organización va incluso un paso más allá y anuncia que responderá de forma contundente cuando considere que la cobertura sobre su actividad o sobre su presidente sea inexacta o engañosa. "La FIFA la desafiará directamente y con vigor", sentencia.

Una defensa del legado de Infantino

El organismo dedica también una parte importante de su mensaje a reivindicar la trayectoria de su presidente. Recuerda que Infantino ha dedicado más de tres décadas de su carrera profesional al fútbol europeo y mundial y destaca su papel en los cambios introducidos en el deporte, especialmente en lo relacionado con la expansión de recursos y oportunidades a nivel global.

La FIFA reconoce que las transformaciones pueden generar oposición entre determinados sectores, pero considera que el desacuerdo no justifica los intentos de cuestionar el mandato democrático de su presidente.

El comunicado concluye con una declaración de intenciones. La FIFA asegura que su responsabilidad corresponde a sus 211 asociaciones miembro y al fútbol mundial en su conjunto y que no permitirá que la polémica desvíe su atención de sus objetivos.

El mensaje, por tanto, deja poco margen a la interpretación: la FIFA cierra filas con Infantino, reivindica el procedimiento establecido en sus Estatutos y avisa de que defenderá públicamente su posición frente a cualquier intento de cuestionar su legitimidad mediante acusaciones que considere infundadas.