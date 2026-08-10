Medio mundo se une contra Infantino: "El liderazgo en el fútbol no es una posesión"

Las confederaciones de Europa (UEFA), Centro y Norteamérica (Concacaf) y Asia (AFC) se han unido en una carta abierta dirigida a la "familia del fútbol". En ella apelan a la "transparencia" de la FIFA en sus procesos y a la "unión" de todos los actores. Un comunicado que llega tras el fracaso de la iniciativa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo.

El comunicado firmado por los máximos responsables de dichos organismos, los presidentes Salman Bin Ibrahim Al Khalifa (AFC), Victor Montangliani (Concacaf) y Aleksander Ceferin (UEFA), así como por sus secretarios generales, Datuk Seri Windsor John (AFC), Pilippe Moggio (Concacaf) y Theodore Theodorisis (UEFA), ha sido publicado este lunes. En él afirman que "el liderazgo en el fútbol no es un bien que se posea" sino que "es un deber de servicio hacia la familia del fútbol que lo confía". Un deber que, dicen, se abandona "cuando se rompe la confianza mediante el engaño, cuando una persona se antepone al colectivo que le ha confiado la autoridad".

Asimismo recuerdan que el progreso alcanzado en los últimos años "fue fruto del trabajo conjunto de la FIFA, las Confederaciones, las Federaciones Miembro y los miles de personas que dedican su vida a este deporte". Del mismo modo "la ampliación de los torneos, la adjudicación de las Copas Mundiales de la FIFA de 2030 y 2034 y la distribución de recursos a las federaciones" consideran las Confederaciones firmantes que han sido logros compartidos y alcanzados de forma conjunta entre todas las instituciones.

Aseguran que no es sobre dinero ni sobre que ninguna Federación Miembro pueda perder el apoyo que se ha ganado, a pesar de "la campaña de desprestigio dirigida a nuestros miembros para sugerir lo contrario". Tampoco se trata de debatir "la expansión de las competiciones, la distribución de plazas para la Copa del Mundo". Sino que se trata de "la integridad del juego y la integridad de quienes son elegidos para dirigirlo".

En el comunicado explican que la FIFA remitió a sus vicepresidentes y 211 Federaciones Miembro una carta en la que reconocían la existencia de errores durante el proceso de aprobación de la filial para comercializar la Copa del Mundo, "lo considera un fallo de comunicación, cuando en realidad se trató de un error de criterio", reza la carta de las Confederaciones. Una propuesta que, consideran, se impulsó "con plazos ajustados, sin una consulta significativa y presentada antes de que las Federaciones Miembro pudieran revisarla adecuadamente". Hechos que no son "producto de un descuido" sino que se trata de "una estrategia diseñada para limitar el escrutinio".

La FIFA presentará un informe sobre los errores cometidos en el proceso, sin embargo, para la UEFA, Concacaf y AFC esa revisión debería ser realizada por "un tercero totalmente independiente, y no la propia FIFA, su personal ni ningún otro actor del fútbol".

La reunión en Rabat

El pasado miércoles 5 de agosto, Rabat acogió una reunión, convocada por Gianni Infantino a la que debía acudir todo el personal a su cargo, tras las críticas que recibió su propuesta de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), la filial que comercializaría la Copa del Mundo.

Reunión que esta carta abierta critica argumentando que "ningún miembro del Consejo de la FIFA ni de las Federaciones Miembro fue invitado a participar" pues solo estuvieron presentes los altos cargos de la FIFA que pertenecen al comité directivo y únicamente "un funcionario electo". De modo que consideran que esta reunión "no hace sino reforzar estas preocupaciones y representa una continuación del mismo patrón de conducta que nos ha traído hasta aquí".

"Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber apertura", explican. Piden además un cambio en la dirigencia de la FIFA: "no son las cualidades que el fútbol merece en su dirigencia".

Zanjan el comunicado asegurando que "la fuerza del fútbol siempre ha residido en su unidad. Exigimos que esa unidad se honre ahora, que se ejerza un liderazgo que sirva al fútbol, en lugar de uno que pretenda controlarlo".