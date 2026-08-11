La primera oferta rechazada por el Barcelona por Ferrán Torres del PSG fue el principal tema que trató Dani Blanco en la tertulia de EL PRIMER PALO con Sergio Fernández, Israel Iñiguez y Guillermo Domínguez.

Iñiguez destacó la "importancia de jugar con un nueve. El Barça no puede permitirse el lujo de jugar si él, si quiere la Champions" a lo que Sergio fernándea apostilló "quizá Flick quiera que los centrocampistas suban más pero no le pega ese estilo"

Sobre el tema de Julian Alvarez Guillermo Domínguez apuntó que "es un circo propio del fútbol. primer salió el jugador en el Mundial obligado por su representante y el Cholo no tiene derecho a quejarse ahora"

También se habló del segun do partido de pretemporada del Madrid y ninguno de los contertulios estaba de acuerdo con la alineación. "Es muy complicado dar ahora un once"