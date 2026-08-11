Trump sale en defensa de Infantino: "La FIFA cometería un terrible error si lo reemplaza"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha salido públicamente en defensa de Gianni Infantino justo cuando el máximo dirigente de la FIFA atraviesa uno de los momentos más delicados desde que llegó al cargo en 2016. Mientras varias confederaciones continentales reclaman cambios y cuestionan su gestión, el mandatario estadounidense considera que prescindir del ítalo-suizo sería poco menos que un suicidio para el organismo rector del fútbol mundial.

Trump lanzó su mensaje a través de Truth Social, su red social de referencia, y fue contundente: "La FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, contemplara siquiera por un instante sustituir a su presidente Gianni Infantino". El estadounidense calificó al presidente de la FIFA de "fantástico" y puso como principal argumento de su defensa el Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

"Acaba de presidir el Mundial más exitoso", afirmó Trump, que fue todavía más lejos al advertir de las consecuencias de una eventual salida del dirigente: "Si se va, nunca volverá a ser tan exitoso o rentable". Una defensa sin matices y especialmente significativa por producirse cuando Infantino tiene cada vez más frentes abiertos dentro de la propia FIFA.

Un respaldo que llega en plena rebelión

La intervención de Trump no es menor. La UEFA, la Concacaf y la AFC han elevado en los últimos días la presión sobre Infantino después de su polémico proyecto para crear FIFA Forward Enterprise, una sociedad destinada a gestionar los aspectos comerciales y operativos de las competiciones de la FIFA y que contemplaba la entrada de inversores privados.

El proyecto acabó retirándose después de provocar una auténtica rebelión entre varias de las principales confederaciones. UEFA, Concacaf y AFC acusaron a la FIFA de haber actuado sin la transparencia necesaria y de haber quebrado la confianza existente entre el organismo y sus federaciones. Las tres organizaciones han defendido que el fútbol "no pertenece a ningún individuo" y que dirigirlo debe entenderse como "un deber de servicio".

Infantino trató de apagar el incendio reconociendo errores en la forma en que se había elaborado y presentado el proyecto, pero sus explicaciones no han servido para cerrar una crisis que amenaza con complicar seriamente sus planes de futuro. Hasta hace apenas unas semanas, su reelección en marzo de 2027 parecía prácticamente un paseo triunfal. Ahora, en cambio, su continuidad ya no parece una cuestión tan sencilla.

Trump e Infantino, una relación cada vez más estrecha

El respaldo de Trump tampoco llega de la nada. El presidente estadounidense e Infantino han estrechado notablemente sus relaciones durante los últimos años y el mandatario norteamericano ha tenido varios gestos públicos hacia el máximo responsable de la FIFA.

Infantino llegó incluso a conceder a Trump, en diciembre de 2025, un Premio de la Paz de la FIFA creado específicamente para él. Durante el Mundial de 2026, además, el presidente estadounidense intervino para pedir que se revisara la expulsión del delantero norteamericano Folarin Balogun. La tarjeta roja terminó siendo anulada.

Ahora Trump devuelve el favor en un momento especialmente delicado. Mientras UEFA, Concacaf y AFC presionan para provocar un cambio en la cúpula de la FIFA, el presidente de Estados Unidos se convierte en uno de los principales defensores públicos de Infantino. También mantienen su apoyo al suizo las confederaciones africana y sudamericana, mientras México se ha desmarcado de la posición oficial de Concacaf. Estados Unidos y Canadá, por su parte, han reclamado "cambios significativos" para reforzar la gobernanza de la FIFA.

El dinero, el gran argumento de Trump

Trump centra su defensa en un argumento que difícilmente puede ser más trumpista: el dinero. El presidente estadounidense presume del éxito económico del Mundial recién celebrado y atribuye buena parte de ese resultado al trabajo de Infantino.

El torneo de Estados Unidos, México y Canadá habría generado cerca de 15.000 millones de dólares en ingresos, convirtiéndose en el Mundial más lucrativo de la historia. Para Trump, semejante resultado es razón suficiente para mantener al ítalo-suizo al frente de la FIFA.

El problema para Infantino es que sus críticos no están discutiendo precisamente el éxito comercial del Mundial. Lo que cuestionan es la manera en que el presidente de la FIFA ha ejercido el poder y, sobre todo, la falta de transparencia que rodeó el proyecto para abrir parte de los derechos comerciales de las grandes competiciones a capital privado.

Así que Infantino tiene ahora un poderoso aliado en la Casa Blanca, pero también una grieta cada vez más profunda en la casa del fútbol. Trump le ha tendido la mano cuando más lo necesitaba. Falta por saber si ese respaldo será suficiente para frenar una rebelión que ya ha dejado de ser un simple problema de comunicación y amenaza con convertirse en una batalla por el control de la FIFA.