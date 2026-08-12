El Barça sube su oferta por Rodri y espera cerrar ya el acuerdo con el City

El FC Barcelona ha decidido pisar el acelerador por Rodri Hernández. Después de comprobar que el Manchester City no estaba dispuesto a desprenderse del mejor jugador del pasado Mundial 2026 por una cantidad menor, el club azulgrana ha elevado su propuesta hasta los 65 millones de euros: 55 fijos y otros diez en variables.

La nueva oferta habría sido bien recibida en el Etihad Stadium y ha disparado el optimismo en los despachos del Camp Nou. Aunque la operación todavía no está cerrada, las partes han acercado posiciones —gracias, entre otras cosas, a la buena sintonía existente entre los directores deportivos de ambas entidades, Deco y Hugo Viana— y en el Barça confían en alcanzar un acuerdo definitivo antes de que termine esta semana.

El Barça hace un esfuerzo definitivo

La primera tentativa azulgrana fue rechazada por el Manchester City, que consideraba insuficiente la cantidad puesta sobre la mesa. El conjunto inglés pretendía obtener entre 70 y 80 millones por un futbolista que acaba contrato en junio de 2027, mientras que el Barcelona aspiraba inicialmente a cerrar el traspaso sin superar los 50 millones fijos.

Sin embargo, el presidente Joan Laporta y Deco han entendido que no podían tensar mucho más la cuerda. El Barça ha aumentado la parte garantizada de su propuesta y ha incluido una serie de bonus que permitirían que la operación alcanzase los 65 millones. Una cantidad que, según las últimas informaciones, empieza a resultarle bastante atractiva al City.

Otras fuentes sitúan la nueva tentativa azulgrana en torno a los 60 millones más variables, lo que confirma, más allá del baile de cifras habitual en estas operaciones, que el Barcelona estaría realizando un esfuerzo importante para desbloquear el fichaje.

Optimismo en el Camp Nou

En el club catalán empiezan a creer seriamente que Rodri puede acabar vistiendo la camiseta azulgrana este verano. Las conversaciones entre las entidades han progresado durante las últimas horas y el pesimismo que existía tras el primer rechazo inglés ha dejado paso a una confianza creciente en poder cerrar el acuerdo.

El Barça cuenta además con un elemento fundamental: la voluntad del futbolista. Rodri ya habría dado el visto bueno a la propuesta azulgrana después de rechazar la posibilidad de ampliar su contrato con el Manchester City y de haberse frustrado su fichaje por el Real Madrid. El internacional español considera que el proyecto deportivo culé se adapta perfectamente a sus características y ya habría acordado las líneas principales de su futuro contrato.

Hansi Flick también ha participado activamente en la operación. El entrenador alemán ha hablado con el centrocampista para explicarle el papel capital que tendría en su equipo: Rodri sería el encargado de gobernar el juego, dar equilibrio al centro del campo y aportar la experiencia que necesita una plantilla repleta de talento joven.

La venta de Ferran, clave

El otro movimiento que puede terminar de abrir la puerta es la marcha de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El delantero cuenta con permiso para ultimar su traspaso al campeón francés en una operación que podría dejar alrededor de 55 millones de euros en las arcas azulgranas.

Ese ingreso proporcionaría al Barcelona el músculo financiero necesario para rematar el fichaje de Rodri y facilitar su posterior inscripción, cumpliendo así la regla 1:1 del fair play financiero que establece LaLiga. La dirección deportiva culé trabaja con ambas operaciones de manera paralela: vender a Ferran y utilizar buena parte de ese dinero para incorporar al mediocentro madrileño.

Laporta sabe, además, que su prestigio vuelve a estar en juego. El presidente ha convertido al campeón del mundo en uno de los grandes objetivos y pretende presentarlo como la pieza que complete una plantilla diseñada para pelear por todos los títulos.

El Manchester City todavía debe dar el sí definitivo, pero el escenario ha cambiado por completo en cuestión de solo unos días. La distancia entre las partes se ha reducido, el jugador quiere vestir de azulgrana y el Barça ha decidido acercarse a las exigencias inglesas. Todavía falta el último apretón de manos, pero en el Camp Nou ya ven a Rodri mucho más cerca.