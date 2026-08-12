La pierna de Militao inquieta al madridismo: aumentan las dudas sobre su recuperación

Una fotografía aparentemente inocente, publicada por Rodrygo Goes en su cuenta de X el pasado sábado 8 de agosto —horas antes de la victoria del Real Madrid sobre el Ferencvaros (1-2) en un amistoso disputado en Budapest— ha terminado poniendo todos los focos sobre su compatriota Éder Militao. El central brasileño aparece junto a varios compañeros en el gimnasio de Valdebebas, pero hay un detalle que no ha pasado inadvertido para el madridismo: su pierna derecha presenta una masa muscular notablemente inferior a la izquierda.

La imagen ha comenzado a circular con rapidez en redes sociales y ha generado preocupación entre los aficionados blancos, especialmente por el historial de lesiones del central. No es una preocupación surgida de la nada: Militao ha sufrido dos roturas del ligamento cruzado, una en cada rodilla, y en noviembre de 2024 se rompió el cruzado anterior de la rodilla derecha con afectación de ambos meniscos.

Ahora bien, conviene dejar claro que una fotografía no permite establecer si existe un problema físico ni mucho menos diagnosticar una lesión. La diferencia de volumen muscular puede estar relacionada con el propio proceso de recuperación, con la posición de la pierna, el ángulo de la imagen o el trabajo específico de readaptación que esté realizando el futbolista.

Una imagen que activa todas las alarmas

Rodrygo fue quien compartió la fotografía en sus redes sociales. En ella aparece junto a Militao y dos recuperadores físicos durante una sesión de trabajo en el gimnasio. El central sonríe y se muestra aparentemente relajado, pero la atención de muchos aficionados se ha desplazado inmediatamente hacia sus piernas.

La comparación visual entre ambas resulta llamativa. La derecha, precisamente la que sufrió aquella gravísima lesión de rodilla, parece menos desarrollada que la izquierda. Y en el Real Madrid nadie necesita que le recuerden el calvario que ha atravesado Militao durante las últimas temporadas.

El brasileño se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en agosto de 2023. Cuando todavía intentaba recuperar la continuidad, sufrió en noviembre de 2024 una nueva rotura del cruzado, esta vez en la rodilla derecha y con afectación de los meniscos.

Por si fuera poco, durante la temporada 2025-26 volvió a sufrir problemas musculares. En diciembre padeció una rotura del bíceps femoral izquierdo con afectación del tendón proximal y, después de regresar a la competición, volvió a lesionarse en abril, también en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

El madridismo mira con lupa cada paso

De ahí que cualquier fotografía en la que aparezca Militao se examine ahora con lupa. El central lleva demasiado tiempo luchando contra las lesiones como para que una diferencia muscular visible pase inadvertida entre los aficionados.

El propio Real Madrid ha ido informando durante la pretemporada de que Militao continúa con su proceso de recuperación. En las primeras semanas de trabajo, el brasileño aparecía junto a Ferland Mendy y Rodrygo entre los futbolistas que seguían planes específicos para volver a la dinámica competitiva.

La situación, por tanto, invita más a la prudencia que al alarmismo. El aspecto de una pierna en una fotografía no permite saber en qué punto exacto se encuentra el jugador ni si existe alguna complicación. La recuperación de un futbolista después de lesiones tan graves implica, precisamente, recuperar fuerza, masa muscular, estabilidad y confianza de manera progresiva.

Pero la imagen deja una evidencia: el madridismo sigue preocupado por Militao. Y no es extraño. Después de dos cruzados, varias lesiones musculares y meses y meses de rehabilitación, cualquier detalle físico del brasileño se convierte automáticamente en motivo de conversación.

Una temporada en la que debe volver a ser Militao

El Real Madrid necesita recuperar al mejor Militao. No a un central simplemente disponible, sino al futbolista explosivo que antes de las lesiones era uno de los grandes especialistas del mundo en defender a campo abierto.

José Mourinho afronta una temporada en la que pretende construir una defensa mucho más sólida, pero por ahora Militão continúa fuera de la dinámica competitiva. De hecho, no entró en la convocatoria para el Trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo de La Coruña, en una lista en la que también figuraban como bajas Rodrygo y Mendy, además de Kylian Mbappé y tres de los fichajes para este curso: Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Yan Diomande.

La fotografía de Rodrygo, mientras tanto, ha hecho saltar de nuevo las alarmas. No hay ninguna confirmación de una nueva lesión ni ningún parte médico que apunte a un problema adicional, pero sí una imagen que muestra que el camino de regreso de Militão todavía exige paciencia.

Y después de todo lo que ha sufrido el brasileño, el madridismo prefiere mirar su pierna derecha con preocupación ahora antes que volver a hacerlo dentro de unas semanas por un motivo mucho peor.