Messi rompe su silencio tras la muerte de su padre: "Tengo bastantes dudas de que vaya a seguir jugando"

Una emotiva despedida. El padre de Leo Messi, Jorge Messi, falleció el pasado 8 de agosto después de llevar varios meses ingresado por problemas de salud. Hasta el momento, el astro argentino no había realizado ninguna aparición pública, pero ahora ha elegido dar el último adiós a su padre con una emotiva carta publicada en redes sociales.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más", se lee en las primeras líneas del mensaje. "Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", completa.

Messi señala que fue su padre quien le animó a jugar el Mundial, "el último" y poco antes de empezar su salud empeoró más. El albiceleste recuerda que "era la primera vez que no iba a estar en un torneo" y él le decía que llegarían a la final para que pudiese viajar.

Tras el inicio de la Copa del Mundo, echaba de menos sus mensajes al finalizar los partidos y "ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad", reconoce. Leo quería llegar lo más lejos posible y alzar el trofeo "para llevártela y mostrarte una nueva", pero no fue posible, aunque agradece a su padre que le animara a disputar este Mundial porque disfrutó.

Leo recuerda que ha sido su padre quien ha estado siempre a su lado desde que comenzó a dar patadas al balón y no le ha dejado nunca. Ahora deja un vacío muy grande y el futbolista se plantea su futuro: "No sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más".

A sus 39 años, el argentino milita en el Inter de Miami, pero ve el cierre de ciclo cada vez más cerca: "Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?".

Jorge no se separó nunca de su hijo: "Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios". Además, no solo fue padre, también "amigo y representante", asegura Messi reconociendo que siempre era la persona que tenía que ser en cada momento y "nunca te equivocaste en nada".

"Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa", escribe en las últimas líneas de la despedida.

Son muchos los que han acudido a la publicación del astro argentino para mandarle su apoyo en estos momentos difíciles, entre ellos, el que fuera su máximo rival en el campo durante muchos años, Cristiano Ronaldo. "Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", ha escrito el luso.