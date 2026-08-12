Menú
Fútbol

"Mourinho no fue brillante en el Madrid

Dani Blanco modera la tertulia de EL PRIMER PALO

Libertad Digital
Dani Blanco modera la tertulia de EL PRIMER PALO
Mourinho, durante un partido amistoso. | Cordon Press

La llegada de Jose Mourinho como entrenador del Real Madrid y el estreno de su documental "Mourinho" fue el protagonista de la tertulia de este jmartes en el programa con Paul Tenorio, Israel Iñiguez y Sergio Fernández.

Iñiguez destacaba que "Mouinho no fue brillante en el Madrid" mientras que Tenorio destacó que "minimizó a un enorme Barcelona". Sergio Fernández dijo que "no viene un Mou igual, han pasado 13 años"

La destitución del técnico del Cadiz, la lesión de Roony Bardaji y una entrevista con Marta García, subcampeona de Europa de 5000 metros también fueron temas del programa

Temas

En Deportes

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Inversión
    • Securitas