La llegada de Jose Mourinho como entrenador del Real Madrid y el estreno de su documental "Mourinho" fue el protagonista de la tertulia de este jmartes en el programa con Paul Tenorio, Israel Iñiguez y Sergio Fernández.

Iñiguez destacaba que "Mouinho no fue brillante en el Madrid" mientras que Tenorio destacó que "minimizó a un enorme Barcelona". Sergio Fernández dijo que "no viene un Mou igual, han pasado 13 años"

La destitución del técnico del Cadiz, la lesión de Roony Bardaji y una entrevista con Marta García, subcampeona de Europa de 5000 metros también fueron temas del programa