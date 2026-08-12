Xavi Hernández sustituye a Ronald Koeman como seleccionador de Países Bajos

El exjugador y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández ha sido elegido por la Federación de Países Bajos para ocupar el banquillo de su equipo nacional. El catalán asume el cargo que se encontraba vacante tras la salida de Ronald Koeman, motivada por la eliminación de la selección en el pasado Mundial 2026.

"Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos (...). El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman", señaló la institución a través de un comunicado oficial. En el mismo texto, detallaron que el acuerdo alcanzado con el preparador español se extenderá durante varios años, concretamente hasta la celebración de la "Copa Mundial de la FIFA 2030".

Cabe recordar que Koeman tomó la decisión de dar un paso a un lado después de una dolorosa caída en los dieciseisavos de final de la cita mundialista celebrada en Estados Unidos, México y Canadá. El cuadro europeo fue superado por Marruecos en una fatídica tanda de penaltis, poniendo fin a una etapa que había comenzado en el mes de abril de 2022. Curiosamente, la historia vuelve a repetirse, puesto que Xavi ya fue el encargado de relevar al técnico neerlandés cuando este fue destituido de la entidad azulgrana a finales del año 2021.

A través de sus redes sociales, el organismo futbolístico quiso dar una cálida recepción a su nueva figura: "Estamos orgullosos de presentar a nuestro nuevo entrenador. ¡Bienvenido, Xavi Hernández!". La puesta de largo en un encuentro de carácter oficial está programada para el próximo 24 de septiembre, fecha en la que se medirán a la siempre competitiva Alemania en un duelo de la Liga de Naciones.

El de Tarrasa llevaba apartado de los banquillos desde el mes de mayo de 2024. Su salida de la Ciudad Condal se produjo tras cerrar una campaña en blanco donde claudicaron ante el Real Madrid en el campeonato doméstico y sufrieron eliminaciones prematuras tanto en la Copa del Rey como en la Liga de Campeones. Durante su estancia al frente del conjunto culé, logró alzar dos títulos, una Supercopa de España y una Liga, ambos conseguidos en el año 2023.

El propio protagonista ya había dejado caer sus intenciones de dar el salto al fútbol de selecciones. Durante una entrevista concedida a Radio Nacional, el preparador reconoció que el ritmo de los clubes es muy exigente y buscaba una alternativa que le facilitara la conciliación. "Me encajaría a nivel familiar una selección (...). Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños", confesaba abiertamente. Además, recalcó su ambición por disputar grandes torneos internacionales desde la zona técnica, abriendo la puerta al reto mayúsculo que ahora asume en el norte de Europa.